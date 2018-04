Pampita sobre la despenalización del aborto: "va a hacer que no mueran más mujeres"

En medio de la discusión de la despenalización del aborto en Argentina, la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohaín opinó sobre este tema en "Podemos hablar" de Telefé.

A punto de debutar como conductora del programa "Pampita Online", en el mismo canal, la modelo puntualizó que pese a ser católica, está de acuerdo con la legalización del aborto.

"Creo que la despenalización no va a promover más abortos sino que va a hacer que no mueran más mujeres en situaciones súper precarias", dijo.

"Espero que la ley salga en nuestro país porque me parece que ya es hora de avanzar en un montón de casos", agregó según informó Clarín.com.

La conductora, que hace poco cumplió cuarenta años y que tuvo cuatro hijos con el actor Benjamín Vicuña, volvió a plantear su punto de vista sobre el aborto legal a La Nación.

"Me parece que desde el momento de la concepción es una vida, un milagro. Pero estoy a favor de que se legalice, porque creo que eso no hace que haya más abortos, hace que la gente, que se lo va a hacer de todas maneras, no muera", dijo.

"Estamos cuidando eso, que no sigan muriendo mujeres por eso. Legalizarlo o no, no significa que se van a hacer o no, se van a hacer igual. En mi caso personal no elegiría abortar porque para mí una vida es sagrada y es un milagro", finalizó.

