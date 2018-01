Comienza bien el día con estas ideas de desayunos saludables de Titi Aguayo

Pastel de Frutillas sin huevo 1. Un plátano 2. Cinco frutillas (una para el pastel, tres para la salsa y una para decorar) 3. Una taza de leche descremada (media para el pastel y media para la salsa) 4. Una cucharadita de polvos de hornear 5. Media cucharada de esencia de almendra 6. Endulzante a gusto 7. Seis cucharadas de harina de avena 8. Almendras para decorar (opcional) #AmamosLoQueHacemos

A post shared by TitiAguayo (@titiaguayo) on May 13, 2017 at 6:36am PDT