Cuida tu figura con estos 5 picoteos saludables de Titi Aguayo

Picoteo saludable: chips de Platanos maduros con aceite de coco y @tagatosa.chile Para prepararlos es muy simple: se laminan los plátanos, se condimentan con una cucharada de aceite de coco y una cucharada de Tagatosa. Se lleva al horno unos 15 a 20 minutos y listo 👌🏽 Pueden ver más ideas en #titipicoteo

A post shared by TitiAguayo (@titiaguayo) on May 9, 2017 at 5:46pm PDT