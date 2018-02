Prepara estas deliciosas tortillas bajas en calorías de Titi Aguayo

Tortilla de Espinaca y Pimientos Ingredientes: 1. Trescientos gramos de espinaca cruda 2. Dos pimentones 3. Media cebolla 4. Cuatro claras de huevo 5. Sal y aliños a gusto Instrucciones: 1. Cocinar la cebolla con un diente de ajo (opcional), en un sartén anti adherente 2. Picar los pimientos en cuadrados pequeños y agregar a la preparación. 3. En un bowl batir las claras 4. Lavar y cortar la espinaca 5. Agregar la espinaca y los pimientos a las claras batidas, aliñar 6. Con la ayuda de un plato dar vuelta la tortilla #tortilla #recetatortilla #espinaca #espinacas #spinach #receta #recetas #instafood #instasaludable #saludable #instañami #instachile #tititortillas

