Disfruta de algo rico con estos cinco postres saludables de Titi Aguayo

Gelatina de té verde y berries Ingredientes: 1. Jugo de una naranja 2. Tres bolsitas de té verde sabor berries @liptonchile 3. Frutillas y arándanos para decorar 4. Endulzante a gusto 5. 20 gramos de gelatina sin sabor (hidratada con agua)

A post shared by TitiAguayo (@titiaguayo) on Feb 7, 2018 at 2:45pm PST