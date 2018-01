WhatsApp: truco para saber qué decían los mensajes eliminados

¿Odias no saber lo que decía ese mensaje que borró tu contacto en WhatsApp antes de que pudieras verlo? Entonces esta aplicación es justo lo que estabas esperando.

Hace unos meses llegó una función de WhatsApp que causó polémica: unos la amaron y otros la odiaron. Hablamos de la posibilidad de borrar mensajes enviados; y que estos desaparezcan de ambas apps. En el pasado podías eliminar cualquier mensaje enviado, pero sólo se borraba en tu celular, no en el de tu contacto. Pero ahora sí puedes impedir que sepan lo que pusiste en caso de arrepentimiento; sólo debes hacerlo antes de que pasen 7 minutos.

Y una vez borrado el mensaje, si no lo alcanzaste a ver, ya no hay forma de saber qué decía. ¿Eres de esas personas que encarnan el dicho ‘la curiosidad mató al gato’? Entonces sigue leyendo.

Esta app te ayudará a recuperar los mensajes borrados en WhatsApp

Su nombre es WhatsRemoved y funciona con base en las notificaciones que llegan a tu teléfono. Desde luego, para que funcione, tendrás que autorizar a la app para interceptar dichas notificaciones. Así, cuando WhatsApp te notifique sobre un mensaje, WhatsRemoved sabrá qué decía este y cuando la persona lo borre, quedará un registro del mismo en la app.

Algo importante: al funcionar con las notificaciones, la app sólo te mostrará mensajes que no has visto. Si ya los viste, no los encontrarás aquí. Pero al final, si alcanzaste a ver los mensajes eliminados, ¿para qué querrías la aplicación? También es importante aclarar que únicamente funciona con los mensajes que te llegan cuando ya tienes la app instalada. No podrás saber lo que decían los mensajes eliminados antes de instalar la app.

Por ahora, esta aplicación sólo está disponible en la Play Store de Android y no podrás encontrarla para iPhone/iOS.

