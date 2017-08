Salma Hayek no quiere engañar a nadie con su edad (pero lo hace)

Whoever is responsible for making pajamas a trend for street wear- thank you! Al que se le haya ocurrido poner de moda las pijamas para salir a la calle, mil gracias! Quelque soit celui qui a rendu le pyjama très tendance le jour- Merci !#gucci

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on May 22, 2017 at 10:48am PDT