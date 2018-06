Los rasgos físicos que a las mujeres nos enloquecen de los hombres, según la ciencia

Rasgos físicos atractivos

La ciencia dicta que los seres humanos estamos más inclinados a ciertos rasgos físicos atractivos, o que socialmente los consideramos así. Aunque para no clavarse con este artículo ni sentir que si no encajas eres alguien no deseado, es importante recordar que la belleza es subjetiva.

Ya sé que eso lo escuchamos todo el tiempo, pero no es mentira. Todos tenemos diferentes cualidades, luego nos atraen personas que aunque no son atractivas tienen ese "algo". Lo importante, sin lugar a dudas, es la actitud que tengamos todos los días.

No importa qué tan bello seas, si no tienes temas de conversación, profundidad en tu pensamiento, te vuelves alguien indeseable. Lo mismo para quienes caen en la arrogancia, egolatría y demás. No olvides ser tú mismo, y explotarte tal y como eres.

De ahí en afuera esto dicta la ciencia:

1.- Altura

Las mujeres los prefieren altos, y los hombres se inclinan para las que son más bajas que ellos.

2.- Masa muscular

Las mujeres asocian esto con protección y buena descendencia. Al menos el instinto dicta que busquemos hombres con tales características.

3.- Quijada varonil

Quijada definida y grande es sinónimo de "altos niveles de testosterona", eso al parecer nos enloquece.

4.- La voz

Una voz profunda y grave nos hace sentir más seguras. Tiene sentido, ¿no crees?

5.- Simetría

Entre más se parezcan tus rasgos, y la distancia sea equilibrada, más guapo serás. Seas hombre o mujer.

6.- Labios

Tu mente asegura que un hombre con labios rosados y carnosos es el reflejo de virilidad.

