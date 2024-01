“Respeto a las víctimas”: ofensiva publicidad de ‘Griselda’ en Francia indigna a colombianos

Que Griselda sea otra serie de Netflix glorificando a narcotraficantes mientras Colombia, uno de los principales distribuidores de cocaína a nivel mundial sigue poniendo muertos, es lo que tiene a la serie en boca de todos. Pero peor, que tengan, cual ‘Narcos’, publicidades donde frivolicen el tema.

Esto ha pasado con la publicidad en Francia de la serie, que ha indignado a los colombianos. Allí, un vehículo va aspirando en 3D las líneas de la calle, haciendo apología al consumo de cocaína.

Gente que vive sometida a todos los tipos de terrores que ha traído la fallida guerra contra las drogas en nuestro país pero para ellos es divertido hacer alto tan revictimizante como esto. Tremendo. https://t.co/IEIJvZIUKG — María F. Fitzgerald 🐚 (@MarFFitzgerald) January 31, 2024

Cosa que se ha comentado ampliamente en redes sociales, pues si bien hasta la barranquillera hizo premiere en Bogotá y su equipo es colombiano, no deja de dar debate en un país que tiene estigmas por la droga ilícita y su comercio, además de las series que produjo en las décadas pasadas.

“Es bastante degradante como Colombianos que no nos bajen de cocainómanos. Esto refuerza la estigmatización y la discriminación que tienen que vivir cientos de colombianos que están en el exterior. No es divertido,” “No, no. Así no es. Rechazo total y contundente a esta asquerosa publicidad que atenta contra nuestro país, nuestra gente, nuestra dignidad. Seguirle dando a las narco novelas nada bueno nos trae. Que hp rabia ver esto en serio”, son algunos de los comentarios

Los colombianos están hartos de las narconovelas y series como la de ‘Griselda’

A pesar de que Sofía Vergara sea adorada, en Colombia buena parte de la población ya hay un hartazgo por las series que se han producido glorificando narcotraficantes, como Pablo Escobar.

De hecho, si bien el narco, interpretado en Colombia por Andrés Parra, hasta es meme, este tipo de productos ha hecho que la imagen del país fuera afecte a los ciudadanos hasta en abuso a sus derechos.

Por ejemplo, en México han sido inadmitidos miles de colombianos en los últimos diez años por el imaginario de que vienen a traficar con drogas o a ejercer la prostitución, y hay hasta una sección y línea aparte para ellos en el Benito Juárez.