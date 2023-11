¿Peor que grooming? Nuevos datos darían un vuelco al caso de ‘grooming’ del podcast de Florencia Guillot

Los internautas así como pueden llevar a la cima a cualquier persona; también, cancelar en un santiamén. Y así lo comprobó la influencer mexicana Florencia Guillot, tras recibir lapidarias críticas luego de que “romantizara” a una pareja que se lleva 17 años de diferencia, pero que se conoció cuando la chica era solo una niña. Algo que para ella es “uno de los mayores ejemplos de una relación sana, amorosa y exitosa”.

La polémica comenzó cuando ella presentó en su podcast “Vete a triunfar”, para el tema “La diferencia de edad no importa”, a Paulina Florencia y Mauricio Cuevas, ellos se habrían conocido durante unas vacaciones cuando ella era una menor de edad, tenía unos 15 años, mientras que él ya tenía 30 años, un divorcio y un hijo. Esto de inmediato fue rechazado por la audiencia, pues afirmaron que se trataba de un grooming.

La organización Save the children, denomina el grooming como las “formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual”. Todos señalaron a Guillot de apoyar y aupar este delito.

Ante esto, Florencia se pronunció este lunes 13 de noviembre, tras borrar el episodio, a través de sus redes sociales, donde rompió en llanto y explicó: “el cómo se tornaron las cosas de verdad me duele mucho, me pesa bastante y sí creo que marca un detonante muy importante en mi carrera y bueno, creo que para los que me siguen desde hace un rato saben que yo no es la primera vez que probablemente me suelte a llorar aquí”.

También le pidió disculpas a la audiencia: “Entonces les quiero decir y les quiero ofrecer una disculpa si con mi último episodio de ‘Vete a triunfar’ dañé o perjudiqué a alguien, la verdad es que mi intención nunca fue lastimar ni perjudicar a nadie ni transmitir un mal mensaje, al contrario, y la verdad en cómo se tornaron las cosas, me ha me ha dolido más”.

¿Peor que grooming, pederastia?

Pero la situación sigue empeorándose. Este martes 13 de noviembre en la red social X, antes Twitter, trascendió un video en el que se explica que Mauricio Cuevas habría incurrido en el delito de pederastia.

Y la historia se pone cada vez más turbia https://t.co/QxvXZs0Fzs pic.twitter.com/FfYesxq7Wo — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) November 13, 2023

“La historia se pone cada vez más y más turbia. En esta nota de parejas exitosas y duraderas dicen que se conocieron en el 2001. ¿Por qué es importante es importante este dato? porque Paulina es nacida en 1990. Es decir, que en el 2001, tenía 11 años. La gran pregunta es ¿qué hacia una niña de 11 años, sin sus padres, sola con sus amigos en Acapulco?”, dice la internauta que le dio seguimiento al caso.

Y continuó: “Pues el rumor que anda dando vueltas es que era un viaje escolar y Mau era el responsable de los chicos, Mau era la autoridad era un docente en el viaje escolar todo esto le da un vuelco de 180° al caso, porque ya no es un caso de grooming, es un caso de pederastia porque este hombre además de ser mucho mayor, ella era mucho menor y además de ser ella muy menor él estaba en una situación de poder. (...) Este hombre es claramente un depredador”.