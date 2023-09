Ruzzell: el joven de 16 años que llegó a los ‘Premios Juventud’ a cautivar con su ‘caos’ rockero

El equipo de Nueva Mujer, tuvo la oportunidad de hablar con Ruzzell, una joven promesa de la música que a sus 16 años ya ha pisado los Premios Juventud 2023 y ha cautivado a las cámaras a través de sus arriesgados looks, envueltos en estética y mucho rock.

Con una gran sonrisa y una extrema sencillez, Russell Gabriel Lugo Pardo, nacido en el mes de junio en San Juan, Puerto Rico, demostró que nada contra corriente, y que sin duda, eso será el principal factor que lo llevará a colarse entre aquellos melómanos que buscan una propuesta fresca, mezclando géneros como el rock, urbano y algunos tintes tropicales, sin dejar de lado el subgénero pop y el hyper rock.

“Me defino como un chico soñador. Un guerrero como dice mi mamá. Y soñador”. Confiesa Ruzzell y añadió: “A mí siempre me ha gustado nadar contra corriente. Con mi propuesta musical, plasmo cosas distintas. Yo lo que quiero es poder llevar un mensaje de que, no tienes que ser igual a todo el mundo, ni tus letras, ni tu manera de hablar, eso tiene que hablar de ti mismo, así que, si te gusta y eres bueno en eso, tú haz lo que te apasione”.

Ruzzell Cortesía (Cortesía)

La música para Ruzzell es un sueño que se cosechó desde que era muy pequeño, esto, gracias a la influencia de su padre, quien le compartió su amor por la música desde muy joven, gracias a que él, formó parte de una banda, que rendía tributo a los grandes íconos del rock, entre ellas Metallica, Aerosmith y el emblemático grupo mexicano Maná.

“Mi papá que tenía una banda de rock desde de muy joven, de ahí vino mi principal fuente de inspiración para hacer la música de rock. Me crié yendo a los ensayos de él, eh, escuchando puro, puro rock y también soy de Puerto Rico, esa es mi islita, la llevo siempre en el corazón. De ahí viene la parte urbana, que yo aunque haga rock, obviamente escucho reggaetón. En mi música esas dos cosas se ven y trato de, junto con los nuevos sonidos que voy implementando y eso en las producciones, tratar de meterlo todo ahí y llegar a lo que más nos gusta a todos nosotros en el equipo”.

Esto sirvió para que el joven puertorriqueño retomara inspiración de aquellos legendarios riffs de guitarra y los plasmara en sus temas, además de tener influencias de artistas contemporáneos como es el caso de Machine Gunn Kelly, y claro, sin dejar de lado a grandes como los Red Hot Chili Peppers y Blink 182. Pero quizá, la historia se haya adelantado un poco, volvamos a la raíz.

Ruzzell Música Cortesía (Cortesía)

La historia de Ruzzell comienza poco más de una década atrás, cuando tenía tan solo 3 años, recibió su primer instrumento musical, que se trató de nada más y nada menos que la batería. Dos años más tarde, interpretaría algunas canciones para el servicio de la iglesia a la que asistía su madre.

Posteriormente, inició su carrera como influencer en Youtube, hasta que a los siete años ya era un infante reconocido, gracias a la determinación y persistencia que nunca dejó de mostrar.

“Es algo lo que siempre soñé. Siempre quise estar en la música desde muy pequeño y que se me pueda dar es algo con lo que siempre voy a estar muy agradecido y que me tomo con mucha seriedad, también me lo disfruto, porque al fin y al cabo es mi carrera, es mi música, es música que yo hago y es lo que yo le estoy dando al mundo de mí. Siempre voy a estar muy, muy agradecido y muy contento de que la gente escucha mi música”.

Al ser hijo único y tener una crianza en el campo donde no había niños, Ruzzell se enfocó de lleno en la carrera que el día de hoy lo colocan como una de las jóvenes promesas musicales que sin duda representarán con orgullo a Puerto Rico. Tanto que a los 11 años comenzó a escribir sus propias canciones, definiendo su proceso como ‘mágico’.

“Hay gente que le gusta tirar melodías, hay gente que sale freestyleando improvisando y le sale la canción. Mi proceso es muy mágico, yo lo catalogo así, porque suelo escuchar la instrumental y luego ejecuto y todo sale así dependiendo de lo que yo sienta en ese momento. Así es mi proceso”. Revela Ruzzell. — Reveló Ruzzell

Fue su mamá quien lo adentró al mundo de la moda, y es que al ser una apasionada de esta industria, podemos ver en el cantautor, la fuerte conexión que tiene con sus padres y las enseñanzas que le dejaron, esto luego de que asistiera a los Premios Juventud 2023, con un look de chaleco vino, pantalones de estampado tipo vichy blanco y negro, tenis blancos y gafas de sol con carcasa verde neón, junto a su entrañable compañera, una tabla de skate que lleva a todas partes.

“A mi mamá siempre le encantó la moda y siempre fue muy creativa. Eso me lo transmitió a mí. A mí siempre me ha gustado, customizar la ropa, añadir, añadirle cositas y de ahí viene la parte de la moda. También desde muy pequeño por parte de madre, me gusta ponerme cosas atrevidas, tal vez cosas que no se ponga todo el mundo porque así soy yo y me gusta mucho”. — Contó Ruzzell

Y es que, no solo es la batería, su entrañable compañera, también lo es su guitarra y la tabla de skate, misma con la que ha subido distintos videoclips a través de sus redes sociales. Además, espera adentrarse en el piano próximamente.

“El skate fue algo que llegó a mi vida y se quedó. Yo aprendí a caerme en é y que me gustara y siempre fue algo que yo dije ‘okay, a mí me gusta el skate, a mí me gusta el rock. Pues vamos a unir las dos cosas que más me gustan. Son las dos cosas que más me llenan y me siento muy contento de poder unirlas”. — Explicó Ruzzell.

Actualmente, está estrenando su más reciente sencillo titulado ‘Caos’ un tema que captura desde el primer instante y apuesta por pegajoso estribillo, donde esa influencia de del reggaetón se siente, pero capturan los sonidos rudos de rock, mezclados con distorsiones y su protagonista la batería.

“Cuando yo hice ‘Caos’ estaba en mi habitación. Es de esas canciones mágicas porque era tarde, era muy tarde y todo salió, vaya, casi que como si ya lo hubiese tenido escrito o en mi cabeza”. — Reveló Ruzzell sobre el proceso de composición de su nuevo sencillo

Ruzzell está próximo a lanzar una nueva canción junto a un EP además, se espera que lance su propia versión de uno de los icónicos temas de Luis Miguel, que seguro traerá un atisbo de nostalgia a quien la escuche. También ha retomado otros temas de artistas como RBD.