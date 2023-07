Ella es la estudiante a la que le niegan el diploma por bailar

Estudiante Hafsah Abdul-Rahman Foto: The Daily Beast

¡Descubre la impactante historia de Hafsah Abdul-Rahman, la estudiante a la que le negaron su diploma por bailar en su ceremonia de graduación! Esta joven de Filadelfia vivió un momento devastador cuando, después de su baile, le negaron el diploma debido a las risas del público presente. La noticia se hizo viral en las redes sociales, generando una gran indignación.

Hafsah compartió su experiencia en las redes sociales, expresando su frustración y señalando la injusticia de la situación. “Ella me robó ese momento y nunca lo recuperaré. Dijo que no me daría mi diploma porque la multitud se rió”, afirmó la joven. Muchos internautas se solidarizaron con ella y destacaron que este acto podría estar motivado por el racismo, ya que se enfatizó en las diferencias culturales entre la directora y la estudiante.

El Distrito Escolar de Filadelfia, responsable de Girls’ High, ha manifestado su desaprobación ante las acciones de la administración escolar. Este incidente ha generado un importante debate sobre la discriminación y la importancia de reconocer y valorar la diversidad cultural en los espacios educativos.

Lo que dijeron los internautas

“Resulta que ahora la felicidad esta prohibida”

“Y la directora blanca y rubia”

“Ella demostró dos cosas; su felicidad y la intolerancia que aún existen en la institución de su directora.”

“Mujeres ejerciendo violencia a otras mujeres”

“¿Por qué les molesta que haya gente feliz por lograr objetivos?”

