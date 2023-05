¿Cómo generar un equilibrio entre trabajo y maternidad?

La maternidad es una experiencia transformadora que no solo impacta en lo personal, sino también en la vida laboral de las mujeres. Las madres trabajadoras se enfrentan a cambios significativos en su entorno y en las condiciones que les ofrecen las empresas. ¡Descubre cómo potenciar tu vida laboral mientras eres madre!

Según un estudio realizado por la CAF en América Latina, el 16% de las madres ha optado por trabajar a tiempo parcial, pero esta cifra ha aumentado al 29%. Este dato revela el desafío que enfrentan las mujeres en la búsqueda de un equilibrio entre la maternidad y su carrera profesional.

Una de las consecuencias más sorprendentes es que la llegada del primer hijo genera un impacto diferente en la trayectoria laboral de las mujeres en comparación con los hombres. Mientras que los padres no experimentan un cambio significativo, las madres tienden a buscar alternativas como el autoempleo o trabajos informales. ¿Te identificas con esta situación?

El estudio también reveló que, a mediano plazo, la tasa de autoempleo entre las madres se mantiene entre un 17% y un 42% más alta que antes del nacimiento de sus hijos. Esto demuestra que ser madre puede despertar un espíritu emprendedor y llevar a nuevas oportunidades laborales.

Además, el trabajo informal ha aumentado entre un 16% y un 50% en las madres. Este fenómeno refleja la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad que las mujeres buscan al combinar sus roles de madre y trabajadora.

¡Rompe las brechas y alcanza tus metas profesionales! El desafío de ser madre y trabajadora no debe frenar tu éxito. Descubre cómo superar los obstáculos laborales y encontrar el equilibrio perfecto. En Cornerstone Ecuador, Paulina Cobo, experta en el tema, nos revela el impacto que estas barreras pueden tener en tu carrera y cómo evitar la autoexclusión del mercado laboral.

No permitas que tu bienestar emocional se vea afectado. Es hora de crear una cultura empresarial que valore a las madres profesionales, fomente su crecimiento y reduzca las desigualdades. ¡Potencia tu desarrollo laboral y maternidad en armonía!

Encontrar ese equilibrio y construir entornos laborales que favorezcan el crecimiento profesional de las madres si es posible, aquí compartimos algunos consejos tanto para las trabajadoras como para las empresas:

¡Atención mamás!: Estas son algunas claves a considerar

Cumple tus metas como madre y profesional. Establece prioridades y toma acción para lograrlo. No es cuestión de sacrificar una parte de ti, sino de encontrar el equilibrio perfecto. Descubre cómo cumplir con tus responsabilidades sin renunciar a tus momentos personales. Sé eficiente en tu trabajo y aprovecha al máximo cada hora. Te presentamos herramientas efectivas como listas de tareas, establecimiento de objetivos y acuerdos flexibles con tu organización. ¡No hay límites para tu éxito!”

Haz que cada minuto cuente. Establece un horario que se adapte a tus responsabilidades laborales y personales. Planifica tu tiempo de manera inteligente, dedicando momentos de calidad tanto a tu carrera como a tu familia. Y si surge algún imprevisto, no te preocupes. Un horario flexible te permitirá ajustar tus horas de trabajo según tus necesidades.

Aprende a delegar. En tu camino como madre trabajadora, es fundamental contar con el apoyo de tu compañero o pareja. Divide las responsabilidades del hogar, desde la preparación de alimentos hasta la limpieza. Si es posible, delega tareas y optimiza tu tiempo. Recuerda, no tienes que hacerlo todo por ti misma. ¡Juntos, lograrán el equilibrio perfecto entre trabajo y familia!”

Abraza tus errores. En la era actual, la obsesión por la perfección está en todas partes, pero no es saludable ni realista. Acepta que como madre no eres perfecta y permítete ser más relajada y compasiva contigo misma. Criar a un hijo es un viaje individual con múltiples enfoques, sin una fórmula mágica infalible. Aceptar la imperfección es parte del proceso. No te exijas hacerlo todo y recuerda que cada error es una oportunidad de aprendizaje.

Construye una red de apoyo: En el camino de ser madre y trabajadora, rodearte de amigos y familiares que te respalden es clave. ¿Por qué no unirte a un grupo de madres con las que puedas intercambiar consejos y apoyo invaluable? Además, considera la posibilidad de contratar una niñera de vez en cuando para regalarte tiempo libre. Recuerda, cuidar de ti misma también es una prioridad.

Tómate un tiempo para ti misma: Dedícate a hacer las cosas que amas, ya sea sumergirte en un buen libro o ejercitarte. Integrar esta práctica en tu rutina diaria traerá innumerables beneficios: mayor felicidad, una mejor gestión de las demandas laborales y maternales. ¡Regálate momentos de disfrute y equilibra tu vida con la fórmula secreta: tiempo para ti!”

Para las empresas:

Tras la pandemia, la frontera entre trabajo y hogar se ha vuelto difusa, presentando un desafío extra para las madres trabajadoras y las empresas. Pero no temas, hay soluciones innovadoras. Para algunas, el trabajo híbrido ofrece la oportunidad de disfrutar más tiempo en casa, mientras que para otras puede ser un desafío separar los horarios laborales de los familiares.

Para abordar este desafío, a continuación Cornerstone presenta enfoques que tanto empleadores como empleados pueden adoptar para equilibrar las demandas del trabajo y la familia para las madres trabajadoras.

Escucha sus necesidades, genera confianza y ayuda a recargar energías. Las organizaciones deben ofrecer un liderazgo remoto sólido, comunicación transparente y una cultura híbrida que se adapte a la vida laboral y familiar.

¡Logra un equilibrio saludable entre el trabajo y el hogar para todas! Flexibilidad y equilibrio son clave, estableciendo horarios y prioridades de manera flexible. No olvides el bienestar emocional, implementando protocolos de salud mental. Además, el aprendizaje continuo es esencial, fomenta el desarrollo de habilidades relevantes. Las mujeres son clave para la igualdad de oportunidades y las leyes laborales deben proteger sus derechos, por lo tanto refuerza medidas flexibles para abordar esta importante problemática. ¡Juntas, construyamos un entorno laboral que empodere a las madres profesionales!

