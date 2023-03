“Estará al borde de una hipotermia”: influencer muestra looks para el Festival Estéreo Picnic y se burlan de ella

Una reconocida influencer muestra looks para el Festival Estéreo Picnic y se burlan de ella hasta el punto que comentan: “Estará al borde de una hipotermia”, pues las prendas que seleccionó no van acorde al clima frío y hasta templado del lugar en el que se realizará el evento como lo es el Campo de Golf Briceño 18 de Sopó, a las afueras de Bogotá.

Esto hizo que Susana Uribe recibiera una gran cantidad de comentarios en contra, burlas y hasta sarcasmos, pues a criterio de la mayoría, ella no tiene ni idea de lo expuesto que quedará su cuerpo y de cómo no aguantará ni un minuto debido a las bajas temperaturas que habrá. Y es que ella solo muestra prendas muy minimalistas, casi imperceptibles, pues suelen ser muy pequeñas, así como crop tops, faldas en transparencias, así como tops que dejan al descubierto gran parte del abdomen o torso del cuerpo, así como pantalones de corte muy bajo.

El estéreo picnic de este año va a ser en Melgar o que pic.twitter.com/idtBr4bkpE — Susana Uribe R. (@susanauriberios) March 14, 2023

Pero, lo que más sorprendió fue el primer look en el que desfiló un body, tipo traje de baño que completó con una botas rockeras. Todos causaron risas, así como múltiples opiniones.

Creen que van para Coachella en este paramo con estas lluvias! Estos bobos son los que llegan con gripa al trabajo o a la universidad a apestar al resto porque es primero enferma que sencilla. Llévese unas botas pantaneras, las va a necesitar pic.twitter.com/ep3SIiFyMu — Isa 🙄 (@astraybrat) March 14, 2023

“Como si uno a las 11:00 pm no estuviera congelándose y a las 2:00 am al borde de una hipotermia”, “Jajajaja lo vi y dije para que tipo de clima cree que va”, ”Están chimbas los outfits lo único que no me cuadra es el clima de Bogotá por estos días, la hipotermia parece ser el resultado”, fueron algunos de las reacciones que generó.

Sin embargo, las chicas más radicales y que buscan estar siempre regias a pesar de tener el clima en contra aseguraron que se trataba de una buena selección de looks para este evento. “Bebe el frío es mental cuando la vas a gozar escuchando a tus cantantes favoritos”, “El frío es mental cuando la tienes que darla toda con el outfit reina”, sin embargo, fueron más las burlas que el respaldo a los atuendos que está queriendo recomendar a sus seguidores.