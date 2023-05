“No son reguetoneras, no saben ni cantar reggaeton”: Zully Guillén, La Fucsia arremete contra los talentos femeninos nominados en los Premios Disco Rojo

“No son reguetoneras, no saben ni cantar reggaeton”, fue el contundente comentario de Zully Guillén, La Fucsia cuando salían del evento junto a su esposo conocido en el mundo artístico como Jeyce La Voz quien fue nominado en la categoría Mejor canción de reggaeton gracias a su tema: “Orgullo”.

Dayanara en los Premios Disco Rojo Foto: Instagram

Sin embargo, Dayanara Peralta, el talento femenino más premiado de la noche, le arrebató el premio. Esto enfureció a la esposa del intérprete, pues criticó no solo a la guayaquileña sino a todas las artistas que interpretan este género urbano.

Ante los hechos, varios seguidores han hecho comentarios al respecto ya que no apoyan los comentarios de La Fucsia. Recordemos que no es la única que ha criticado este tipo de reconocimientos, y es que tiempo atrás cuando se enteró que las féminas (Dayanara, Mar Rendón y Andreina) fueron nominadas en los Premios Heat 2023 y argumentó que no representan al Ecuador.

[ ¿No representan al país?: esto fue lo que dijo Oveja Negra de Mar, Andreina y Dayanara luego de enterarse que fueron nominadas a los Premios Heat 2023 ]

A pesar de la ola de comentarios que produjo la reacción de La Fucsia, su esposo no se ha pronunciado al respecto.

Lo que dijeron los internautas:

“Apoya lo ecuatoriano dice y se indigna xq otra ecuatoriana verdadera cantante gana”

“Tienes toda la razón. Pero al César lo que es del César esta chica le gana y por larga ventaja. Lo digo sin desmerecer a nadie”

“Se apoya el talento, no por la nacionalidad, ¿entiendes? ¡Verdadero talento!”

“Alguien me podría decir como se llamas las canciones de este Sr.porque honestamente no e escuchado las canciones de él”

