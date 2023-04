¿No representan al país?: esto fue lo que dijo Oveja Negra de Mar, Andreina y Dayanara luego de enterarse que fueron nominadas a los Premios Heat 2023

El artista guayaquileño Ronald Maquilón más conocido como Oveja Negra criticó la nominación de las tres artistas ecuatorianas a los Premios Heat 2023 y las tildó de figuras prefabricadas.

A través de redes sociales se ha hecho viral el comentario del artista criticando fuertemente a las tres nominadas: Mar Rendón, Andreina Bravo y Dayanara Peralta.

“Un buen representante sería beboyau, jhonnylexus, waldokinc o kannonelprotagonista que realmente son artistas urbanos, no figuras prefabricadas que terminan haciendo pop urbano y que no nos representan, las chicas talento tienen pero de nos representen como urbanas está lejos” — Oveja Negra

Los comentarios de los internautas no se han hecho esperar y mencionan que ya es momento de abrir paso a nuevos talentos prometedores. Y es que Mar, Andreina y Dayanara han trabajado y han participado en varios realities y grupos musicales.

Inlcuso Dayanara tras anunciar su gira internacional junto al artista Américo viajó a Bolivia a representar al país.

Sin embargo, los comentarios se han dividido, pues por un lado, seguidores sostienen que las artistas no hacen música urbana y que no podrían representar al país. Y por otro, que aunque su estilo no sea urbano en el evento se premian distintas categorías incluso al influencer del año.

Es así como el talento femenino ha sido nominado a la categoría Promesa Musical Dayanara y Mar y en la categoría Mejor Artista Región Andina: Andreína Bravo.

Las críticas apuntan a que sin apoyo la industria musical ecuatoriana no evoluciona.

