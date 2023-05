Así se celebrará el Día Internacional de Star Wars en Ecuador este 4 de mayo

Luke Skywlaker, R2-D2, la Princesa Leia, Darth Vader y Margaret Thatcher están presentes en el Día Internacional de Star Wars. Pero ¿Qué tiene que ver un filme con el partido conservador de Reino Unido? ¡Te contamos!.

Allá en Reino Unido por el año 1979, durante el evento de toma de posesión de la primera ministra, Margaret Thatcher, se originó el Día Internacional de Star Wars.

Este día se conmemora cuando una publicación del diario británico London Evening News, decía “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations (Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie. Felicidades)”, esta frase sin lugar a duda guarda similitud con la icónica frase de la saga: “‘May the Force be with you (Que la fuerza te acompañe)”.

Fue así como desde el 2011 se realizan eventos alrededor del mundo en los que se dan cita millones de fans de la saga creada por George Lucas.

Uno de los primeros en tomar iniciativa fue el Toronto Underground Cinema, pues el 4 de mayo del 2011 programó un ciclo de cine con las películas de la clásica saga de Star Wars.

¿Cómo será el Star Wars Day este 2023 en Ecuador?

En la Perla del Pacífico se llevará a cabo el Star Wars Day en la sala de arte contemporáneo del Museo Municipal de Guayaquil.

La exhibición programada estarán compuesta por varias piezas únicas de colección como: figuras de acción, libros y cómics así como réplicas de esculturas.

Este evento se extenderá hasta el 6 de mayo, pues contará con la participación de varios cosplayers homenajeando la saga. Este evento permitirá que las familias puedan compartir un tiempo de ocio junto a sus personajes favoritos.

Te puede interesar:

¡Mujeres representando! Ella es la ecuatoriana que ganó el World Press Photo 2023

Ser Humano, el álbum que habla del amor y el desamor de Alex Ponce