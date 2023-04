Así reaccionan seguidores de Silvana Torres ante fotografías de su embarazo

Silvana Torres está próxima a ser madre por segunda ocasión, y esta vez de una niña, Xaviera. Sin embargo, sus post en Instagram han generado varios comentarios.

“Ojalá esa criatura nazca sin la maldad qué tú tienes en tu corazón”, “ojalá sepa cuidarse y no envenene al bebito con tanta palabrería, en ese estado cuidado y precaución”, son algunos comentarios desatinados que ha recibido la presentadora.

Ante esto, varias mujeres y algunas de ellas personajes de la farándula nacional, se han pronunciado solidarizándose con Silvana.

Pues la conocida “Veneno Torres” ha hecho honor a su nombre y se ha ganado algunos haters en redes sociales.

Aún así, comentarios así no caben en esta situación, pues una madre habla y comparte su felicidad con fans y seguidores.

Últimamente la veneno está más sensible: “ando demasiado sensible en los últimos días, pero sensible mal. Tengo muchas ganas de llorar cuando veo a mi hijo tan grande, inteligente, cariñoso, preguntón, cuando me besa y me dice mamá te amo”, dijo Silvana en redes.

Ahora, los fans y demás internautas podrían preguntarse si es que la mujer de la que hablan se encuentra emocionalmente estable como para afrontar una lluvia de críticas como la que vivió en redes la presentadora.

Te puede interesar:

Carlos Vera es criticado por comparar un iPhone 14 con el clítoris

Eran unos mantenidos: exsuegros de Shakira la sacaron de la casa que ella les pagaba