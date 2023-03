“Cometí el peor error de mi vida”: Omar Núñez pide disculpas a Tammy Parra,¿qué dijo en TikTok?

En un story de Instagram Omar Núnez se pronuncia luego de que Tammy Parra descubriera su infidelidad. Con pañuelo en mano y lágrimas Omar pide disculpas a sus seguidores y a Tammy, pues hace días circularon en redes unas capturas y mensajes que evidenciaron que fue infiel.

”Primero que nada, una disculpa enorme a todos ustedes no he podido decirles nada porque se que la cagué. Ya hablé con Tammy no tengo excusas para lo que hice. Con mis acciones estoy pagando el precios de mis decisiones. Le falle a la relación, le falle a ustedes, les agradezco a aquellos que dudaban en un inicio, pero cometí el error con mensajes e imágenes. Quiero disculparme con todos ustedes cometí el peor error de mi vida. Tammy es oro”. — Omar Núñez

¿Lágrimas de cocodrilo?

Sin embargo, algunos usuarios de TikTok comentan que él solo se está justificando y que sus disculpas no son reales. Así, principalmente aquellas mujeres que sintieron empatía y apoyaron a Tammy fueron en contra de su ex. “Omar tiene que hacerse revisar ese resfriado”, “Omar lamenta que lo hayan descubierto, no que le fallara a Tammy”, “Piqué viendo Tiktok y dicendo por fin me dejarán tranquilo”, “qué lágrimas se esta secando no entiendo”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios luego de su pronunciamiento.

Omar deberá hacerlo mejor si quiere tener la aceptación de sus seguidores nuevamente, pues las críticas ante su arrepentimiento sólo dejan ver que no es necesario que se disculpe con el público sino con Tammy, la afectada directa de esta situación. Sin embargo, Omar recalca que es a su público a quien debe.

Mientras tanto Tammy en su proceso de luto se enfoca más en ella misma y en compartir con su familia y amigos para sobrellevar y superar esta situación. Hace unos días la influencer subió contenido junto a su madre y su perrito, ellos realizan la contención emocional que ella necesita por el momento, pues para superar una ruptura es importante evitar el contacto con la ex pareja; dejar salir las emociones; aprender a estar con una misma y sobretodo, apoyarse en los seres queridos que acompañan el proceso.