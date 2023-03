Mamá de Tammy Parra envió un mensaje tras la infidelidad de Omar Nuñez a su hija con quien se había comprometido

Tammy Parra es una influencer mexicana de 21 años que se volvió tendencia tras anunciar que terminó con su pareja Omar Nuñez, con quien solo hace pocos días se había comprometido y luego salieron a la luz chats que revelaron la infiel del hombre.

“No quería salir a decir nada sin estar segura de lo que pasaba y así como hice mi relación púbica, tienen derecho a saber qué pasará. Con todo el dolor del mundo decidí terminar mi relación (...) Yo voy primero, mi estabilidad va primero y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida aunque me duele se va a hacer (...) Yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer chingonsísima”, fueron parte de sus palabras al anunciar del fin de su relación.

Su madre Ivonne, le dedicó un mensaje a su hija que ya se encuentra en casa. “Ella es mi mayor ejemplo de fortaleza y resiliencia. Me levantó cien veces y aún lo hace. Yo la levantaré 100 mil veces. Gracias a todos por sus palabras, a sus seguidores y amigos. La reconfortaremos y volverá a brillar mi niña hermosa, créanme, más por dentro que por fuera”.

Tammy ya está con su familia, su madre, hermana y mejor amigo fueron a verla al aeropuerto.

Tammy Parra en casa (Captura de pantalla Instagram @tammy.parra)

Hace tres días, la influencer había publicado un video en París con su novio donde él le pidió matrimonio con bombos y platillos. Al siguiente día salieron pruebas de una joven que expuso conversaciones “candentes” con Omar Nuñez. La usuaria @andy.tokk mostró capturas de pantalla donde Omar se veía interesado en tener un encontró sexual con ella. De acuerdo a la joven, lo expuso porque se iba a casar con un infiel.

En un principio Tammy pensó que era un fotomontaje, pero empezaron a salir más pruebas. agradeció a sus seguires por los mensajes de apoyo que para ella fueron como “un abrazo” en estos duros momentos.