La violencia de género continúa perpetuándose en nuestra sociedad: la edición #52 de Nueva Mujer Ecuador pone en evidencia cifras críticas

¡Apenas un día para crear conciencia! Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Nuestra edición 52 de la revista Nueva Mujer realizó una investigación y análisis de como la violencia de género sigue perpetua dentro de nuestro entorno y cómo muchas mujeres viven aún entre el miedo, la inseguridad y el dolor.

El mundo festeja -por todo lo alto- del Mundial de Qatar 2022, pero hay que hablar de lo que no se ve en esta fiesta del fútbol. Recientemente The Guardian mostraba las cifras de miles de muertos en la construcción de los majestuosos estadios que vemos en estas fechas. Desde el 2010, dicho país fue elegido como sede del Mundial 2022 y se contrataron a ciudadanos de los países más pobres del mundo para cumplir con tareas peligrosas, con calor extremo y salarios bajos. Pero eso no es todo, Qatar es un país que refleja el sometimiento y prohibiciones de todo tipo a las mujeres. ¡No hay libertad!

Shakira, Dua Lipa, Rod Stewart y J Balvin, rechazaron su participación en la inauguración del Mundial por incumplir con los derechos humanos, promover las polÌticas homofóbicas y la desigualdad de género.

Por otro lado, en nuestro retrato tenemos a dos personajes de la televisión ecuatoriana que han consolidado su carrera en medio de los sesgos sociales, el racismo, las críticas, pero con la convicción intacta de que sus sueños y metas solo las forjarían ellos en el camino. Hellen Quiñonez y Juan Miguel Rodríguez saben de esos esfuerzos y el placer que brindan los resultados de cada uno de sus esfuerzos.

Estos y otros temas súper importantes están dentro de esta nueva edición que como cada mes es hecha con mucha responsabilidad, determinación y porqué no decirlo con todo el amor.