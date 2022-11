El periodismo femenino tiene nombre y apellido: conoce a los rostros que estarán presentes en Qatar 2022

El deporte femenino empieza a ocupar un espacio fuerte e importante en los medios, son más lo seguidores, audiencia y reconocimiento que han obtenido dentro de este campo, asimismo en las redacciones aumentan también las mujeres que se dedican al periodismo deportivo, a pesar de ser un ámbito dominado tradicionalmente por los hombres.

Hoy te queremos contar de algunas de ellas. Su experiencia, trayectoría y convicción hoy las convierte en un ente de referencia, su pasión será transmitida en la fiesta del Mundial Qatar 2022.

Martha Córdova

La periodista deportiva Martha Córdova inició hace 40 años en el mundo del periodismo deportivo, sin embargo, aún siente la necesidad de explorar y vivir nuevos momentos dentro del campo deportivo. Este Mundial de Qatar 2022 para ella no deja de ser un momento perfecto para vivir nuevas experiencias, y emocionada nos cuenta todo acerca de cómo fueron sus inicios y quién fue su primer oyento y lector.

Todo nació en el el campeonato mundial de Argentina en el año 1978. “En mi casa veíamos todos los días los partidos y al terminar el campeonato me di cuenta como este evento marcó mi afición por el fútbol y el periodismo deportivo”, nos cuenta.

En su casa, su primer fanático y oyente fue su papá, él vio en ella un talento especial y, aunque su progenitor no la llevaba al estadio, “porque pensaba que no era un lugar para niñas”, ella a través de la radio escuchaba los partidos, la narración de los mismos la enamoró de esta profesión. “ Mi papá era hincha del Aucas, yo le informaba de todo lo que sucedía con el equipo oriental. Mi papá fue mi primer público, mi primera audiencia”, cuenta la periodista.

Anécdotas y emociones a flor de piel: ¿Qué es lo que sientes cuándo escuchas un gol?

“Son la exploción de todos los sentimientos reprimidos del momento, emoción y alegría total. Uno de las anécdotas más lindas de mi vida fue el debut de Ecuador en el mundial 2002 Japón, el orgullo y honor que viví en ese momento de ver al escenario repleto, cantando el himno nacional y ver la bandera de Ecuador me llenó el pecho de mucha emoción y es un momento inolvidable de mi vida deportiva”, revela emocionada la periodista.

Martha Córdova cuenta que durante su trayectoría no ha sentido discriminación o desigualdad, al contrario ha recibido mucho apoyo y respaldo por parte de sus compañeros y eso la ha mantenido firma en este proceso. Ya después de vivir estas gratas experiencias, a sus 16 años se dio cuenta que quería convertirse en periodista. Esa misma información que compartía con su padre quería darle a los oyentes, y lectores ecuatorianos, así convirtiendóse en un referente de la comunicación en especial del campo femenino.

Manuela Salazar

La periodista Manuela Salazar inició hace 4 años en el mundo del periodismo deportivo, sin embargo, su pasión es desde hace muchos años atrás. En su camino como relatora, productora y comunicadora deportiva fue atesorando muchas memorias que hoy nos cuenta, además nos hace una invitación a luchar por esos sueños con tenacidad y fuerza que nos caracterizan a las mujeres.

“Este es un sentimiento desde la hinchada, ya muchos conocen que mi equipo es el Club Deportivo El Nacional y mi mamá fue la precursora de este sentimiento me llevaba a los estadios y a partir de ahí fue se sembró en mi esa pasión por los deportes. A mis 18 años tomo la decisión de hacer realidad este sueño y me pregunto a mi misma si estoy dispuesta o no a tomar este camino como mi vida profesional y bueno ahí parte todo lo que hoy soy”, expresó.

Realidades de mujeres: ¿Existe desigualdad en el periodismo deportivo?

No pudimos dejar de lado la pregunta que muchas personas se hacen, ¿hay desigualdad entre hombres y mujeres en el periodismo deportivo?, y con la frontalidad que le caracteriza a Manuela nos contestó sobre esta realidad.

“Dentro del campo laboral con mis compañeros, jefes y productores no realmente, pero si veo mucha desigualdad entre el público en ciertos momentos, las críticas son fuertes, la gente realmente no está aún lista para poder escuchar a una relatora deportiva, sin embargo, yo lo tomo como un motivo para continuar creciendo, esforzándome a diario lo he logrado”, nos cuenta la relatora deportiva.

Momentos que han marcado tu vida profesional

“Dos momentos con los que me quedo son uno en el estadio Alejandra Serrano Aguilar repleto de gente, sintiéndo la pasión del fútbol, la gente unida realmente por un deporte tan maravilloso. Otro de los momentos especiales fue estar en la final de fútbol de transmisión cien por ciento femenina, eso ya para mi rompió con todos los estigmas, dudas y desigualdades que en algún momento existió”, revela emocionada.

Para Manuela abrir un camino profesional en este mundo deportivo es uno de los deberes más importantes que adquirió durante su vida profesional. “Las mujeres que quieran sumarse a este camino lo deben hacer con la convicción de que no son menos, ni más que nadie somos iguales y capaces de cumplir con aquello que nos hemos propuesto”, manifiesta.

Gissela Buendía

Hace 14 años la guayaquileña Gissela Buendía inició en el campo deportivo, en el colegio se dio cuenta que su pasión por disfrutar el fútbol era inusual, y aunque en ese momento no lo entendía hoy se ha convertido en uno de sus sueños y pasiones más grandes. Por otro lado, le acredita su amor y pasión por este deporte a su abuelito.

“Mi abuelo era un fiel hincha del barcelona, y fue ahí que lo comencé a conocer y amar. A los 18 años entendí que el periodismo era el camino profesional que quería recorrer. Mi primer programa en televisión fue en un programa que se llamaba ‘Locos por el deporte’, ahí ya fue creciendo mi carrera y de apoco me he consolidado en este mundo. Hoy actualmente estoy en Argentina trabajando para ESPN”, nos cuenta la periodista deportiva.

Buendía revela que si sufrió en algún punto de su vida profesional discriminación, maltrato y otros temas que realmente la hacian pensar si luchar por este sueño. Sin embargo, optó por hacerle caso a su corazonada de capacidad y profesionalismo.

El palpito ecuatoriano está latento, ¿Cuál es tu sentimiento?

“Los seleccionados van con hambre del Mundial, así mismo voy en busca de hacer una cobertura total e increíble de este evento que también marca un antes y un después para los periodistas deportivos”, expresó.

Para Gissela Ecuador tiene una gran camada de futbolistas listos para lograr su objetivo, y ella presta para vivir la experiencia del Mundial Qatar 2022 ya desde suelos qataríes.

María José Flores

La periodista y comentarista deportiva María José Flores inició hace 10 años, y como ella lo dice “Si Dios me permite este sería mi cuarto Mundial y la experiencia de este momento es lo que me llevo conmigo”. Además, nos revela todo el camino que ha recorrido dentro de su profesión.

“Tengo sentimientos encontrados por todo lo que estoy por vivir en el Mundial de Qatar 2022, todo el camino que me ha llevado a grandes cosas ha sido maravillosa, aún más siendo mamá, empresaria y teniendo tantas resposanbilidades. Sin embargo, mi convicción es porque tengo un equipo y esposo maravilloso”, expresó.

No deja de lado, el contarnos si en algún momento notó desigualdad en un mundo deportivo que era tradicionalmente liderado por hombres y, cuenta que siempre tuvo una meta clara y fue ser la mejor en su área, y así logró despuntar. “Aunque no lo crean aún existen los comentarios de que las mujeres no sabemos de fútbol, pero las mujeres hemos llegado a lugares donde los hombres no llegan y, hemos realizado cosas que para ellos aún es imposible”, nos detalla.

“A todas las chicas que están estudiando esta profesión maravillosa les puedo decir que lo hagan con todo el cariño, no pierdan su eje, formen una esencia auténtica que hable por ustedes”, manifiesta la guayaquileña.

Analí Vasco

Periodista deportiva con 7 años de experiencia nos relata sobre todas las vivencias más increíbles que ha vivido dentro de esta profesión. Por otro lado, nos habla si aún existe una brecha de género dentro de la carrera y, cómo sobresalir dentro del medio.

“Esta profesión ha sido una montaña rusa de emociones, al inicio no es sencillo por ser un mundo catalogado netamente para hombres. Ya dentro de todo mantener este reto y preparación constante, eso te ayuda a tener un papel protagónico y determinante para abrir tu propio camino. Luego ya empiezas a ver como todo fluye, los caminos y oportunidades se abren”, expresó.

¿Has sentido discriminación dentro de este campo?

Si, al inicio yo quería analizar partidos, pero no porque de comienzo te sientas es a leer mensajes, leer la publicidad, sin embargo, ya depende de uno mismo prepararse e ir con las fuentes de nuestras investigaciones para así tener algo con lo que decir yo investigué y tengo esta información que va a servir”, nos relata.

Ciertamente, el periodismo deportivo se encasilló en un solo género, sin embargo, Analí y todas aquellas periodistas deportivas que han luchado por conseguir su espacio en diferentes medios de comunicación no dejan de lado que discriminación si hay, pero uno cambia las cosas con su preparación y dedicación.

“Una de las mejores experiencias y con las que me gradué fue cuando tuve que hacer una cobertura en otro país, tuve que hacer de camarógrafa, diseño y todo a la vez. Este reto sin duda, me hizo darme cuenta que realmente amo mi profesión”, expresó.

El fútbol femenino: un reto nuevo

“En el fútbol femenino hay algo curioso porque yo tuve la oportunidad de jugar un tiempo, pero por diferentes temas tuve que dejar ese sueño de lado, sin embargo, sabía que nos ibamos a volver a ver y, así fue cuando regresé con un proyecto que visibilizar el fútbol femenino y llevarlo hasta la televisión, radio y todos los medios”, nos habla.

Sin duda, el periodismo deportivo femenino está siendo un antes y después para las futuras generaciones fememinas que quieran adentrarse a este mundo por la participación de estos y otros rostros que han trabajado con mucho esfuerzo y dedicación.