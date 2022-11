Historias de lucha contra el cáncer de mama: “La fortaleza de mi madre la sanó del cáncer”

Claudia Hincapié de origen colombiano, nos relató cómo ha sido para ella todo el proceso del cáncer de mama, y cuál es su diagnóstico actual. Por otro lado, también conversamos con su hija menor, y también detalló todo lo que vivió y cómo se siente hoy en día de ver a su madre luchar una pelea con acertividad, amor y resiliencia.

El tumor que le detectaron a Claudia es uno de esos a los que los médicos lo llaman ‘raro’. Ella aún continúa en contastes chequeos médicos, pero su fortaleza motiva a su hija, y ella dice que su madre ha sanado por esa razón.

¿Cómo enfrentaron este proceso médico en familia ?

Mi esposo fue quien me acompañó a recibir el resultado, en ese momento sentí que ya no había más tiempo para seguir juntos, para cuidar y ver por mis hijos, pero no me dejé vencer y seguí el proceso que los doctores que me dijeron. Para mi esposo e hijos fue lo más duro de la vida porque nadie está preparado para esto, pero siempre me he aferrado a Dios y a su voluntad.

¿Cómo te sientes al ver a tu mamá sana y valiente después de este proceso?

Mi mami lleva bastante tiempo luchando contra el cáncer. Cuando nos contó que era lo que estaba pasando en su salud, me asusté mucho, porque esa palabra siempre te lleva a pensar lo peor. Además, de haber sido difícil porque nuevamente nos estabamos volviendo a reencontrar, porque yo vivía en Colombia, y eso me dolió mucho.

Actualmente me siento tan orgullosa de lo valiente que es, y eso para mí es lo que la sanó. También recalcó que haber tenido este apoyo de la Fundación la ha motivado a sanarse a verse más linda de lo que ella es. Sin embargo, el caso de ella aún es complicado porque ya la han operado por dos ocasiones para extraer esas masas de sus senos, pero siguen apareciendo. El diagnóstico del médico es incierto, pero aún seguimos confiados en que mi mamá va a estar sana y nos dará muchos años más juntas.