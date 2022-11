Historias de lucha contra el cáncer de mama: Amparo Llerena nos revela las pérdidas que tuvo y cómo salió victoriosa

Amparo Llerena nos reveló sobre todo el proceso que vivió frente a este amigo silencioso llamado cáncer, y cuál es su diagnóstico actual.

El tumor que le detectaron a Amparo no fue el único golpe que recibió durante este lucha contra el cáncer, pues también su esposo decidió dar un paso al costado en este duro proceso.

¿Cómo enfrentaron este proceso médico en familia ?

El proceso realmente lo viví acompañada de mi familia y de todos aquellos los que me quieren. Al inicio esta noticia me golpeó tan fuerte, pero algo que me levantó y me hizo más fuerte fue la decisión de mi esposo de divorciarse hoy ya lo veo con agradecimiento, y sin ningún rencor.

¿Cómo te sientes después de este proceso?

Me siento realmente bendecida de haber logrado superar esta etapa de mi vida, pero si hay algo que quiero decirles a todas las mujeres que conocen o conoce de mi historia es que todas podemos salir fortalecidas de un proceso médico igual o similar al mio. Por otro lado, el hecho de haberme separado de mi esposo en un momento donde más apoyo necesitaba, no me debilitó me hizo entender que todos tienen un ciclo en nuestra vida y ese fue el caso de mi expareja.

Mi consejo es nunca se aferren a algo, así sea la vida, una persona o cualquier situación las cosas pueden cambiar de un momento a otro, si tienen sueños luchen por ellos. Jamás dejen que apaguen esas metas que se trazaron.