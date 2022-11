Para Bárbara Silva Troncoso es prioritario que las mujeres decidan reinventarse y emprender, esto aprovechando todas las herramientas tecnológicas y digitales, mismas que han mostrado escenarios aspiracionales en todos sus niveles, y más aún después de los retos digitales que dejó la pandemia.

Bárbara es considerada como un referente en innovación a nivel regional. Ella inspira en sus roles como directora de empresas, asesora en innovación y transformación digital de muchos países del mundo, siendo además consultora de líderes, gobiernos y distintos tipos de comunidades. Fue su espíritu emprendedor el que la inspiró a instalar en Chile y América Latina el primer movimiento global que prepara e integra al talento femenino en la era digital: Her Global Impact. Desde allí, creó también laprimera Academia de formación para mujeres, las prepara en temas de Innovación y Transformación Digital.

Bárbara Silva: una lideresa de la transformación digital

¿Cómo promueves la innovación y transformación digital a través de Her Global Impact?

Se trata de un programa pionero que capacita y apoya a las mujeres profesionales de la comunidad hispana para que, desde su propósito y, considerando los actuales desafíos de la transformación digital, ellas realmente aprendan a innovar, emprender, reinventarse y gestionar su desarrollo de carrera. A la fecha, más de 2 mil mujeres han pasado por la Academia y distintos estudios evidencian el impacto que ha tenido en la vida personal y profesional de las alumnas el haberse capacitado.

¿Por qué es importante priorizar el rol de las mujeres?

Esto implica varios aspectos, como ayudar a que se aprendan nuevas habilidades alinterior de organizaciones, flexibilizar y ampliar el espectro de las contrataciones, ya que también hemos visto que las mujeres que bordean o superan los 50 años no son el foco prioritario en las búsquedas que se están haciendo, a pesar de que cuentan con toda la experiencia.En las mujeres, la brecha es más importante. Se ha visto que ellas no estarían siendo el segmento prioritario en relación con los conocimientos y habilidades que está pidiendo el mercado en relación con el uso de lasnuevas transformaciones de las empresas producto de los impactos de las tecnologías.

¿Cuál es tu planteamiento frente a los escenarios económicos de las sociedades?

Las mujeres están buscando emprender, mantenerse en sus trabajos o reincorporarse al mundo laboral y es factible ejecutarlo con su innovación y transformación digital, de hecho esto las hace ser más competitivas. En un mercado cada vez más digitalizado, acelerado por la pandemia también, es necesario que a nivel país se las apoye para que cuenten con habilidades adicionales.

Bárbara Silva: una lideresa de la transformación digital

¿Cómo lograrlo?

La preparación es todo. Y lo digo porque las mujeres profesionales han sido afectadas en muchos ámbitos, existe poco apoyo parasus emprendimientos e innovaciones también y en regiones, esto es aún más preocupante. Pero no se debe confundir. No se trata de tener más mujeres capacitadas en programación, sino en que sepan usar las tecnologías para liderar y gestionar mejor. No se trata de la ejecución táctica, se trata de apoyo, formación y empoderamiento en el uso de las herramientas tecnológicas y además, de aumentar su conexión entre todas ellas.

¿Qué destacas de tu proyecto pensado en nuestro género?

Estoy orgullosa de haber ayudado a armar sus modelos de negocio, pyme, a generar sus propias innovaciones, situarse en el mercado y hacerlo rentable en el tiempo. Han egresado más de 2 mil alumnas. Para este año, Her Global Impact ha generado un programa de apoyo al financiamiento con un sistema de becas, www.herglobalimpact.com, como parte del compromiso con las mujeres. Queremos facilitar una serie de aspectos a través de distintas políticas, en el mundo público y privado y a la vez, apoyarlas con nuevos conocimientos, para que puedan administrar y gestionarse desde la transformación tecnológica.