Caso Mau Nieto: El peligro de ser indiferente ante los influencers que normalizan la violencia

Por historias como la de Nath Campos el tik tok de Werever abusando de una chica ebria no era humor, el mezcal "tus nalguitas serán mías" de Luisito no era humor, las "bromas" sobre abusos no son humor. Esto pasa a diario y no tiene NADA de humor.

RIX ABUSADOR pic.twitter.com/WczZFhwCQJ