Cinco cosas que debes tomar en cuenta si filtran videos o fotos íntimas tuyas

La filtración de vídeos íntimos de los famosos ecuatorianos se ha vuelto cada vez más común a pesar de que esto supone un grave delito por violación de su intimidad. Las últimas horas la actriz Erika Vélez se vio involucrada en una polémica por supuestos videos íntimos, sin embargo, era falsos.

La Corte Constitucional en el 2021 resolvió determinar como una vulneración a los derechos a la intimidad si alguien divulga o envia fotos íntimas, sin consentimiento. Las redes sociales e internet han provocado que cada vez sea más fácil que este tipo de imágenes se acaben convirtiendo rápidamente en virales, llegando a un gran número de personas en muy poco tiempo.

La ley nos respalda

El Código Integral Penal (COIP) en el artículo 178 estable sanciones para aquellas personas que incurran en la violación de la intimidad. “La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”, reza el artículo.

Si en algún momento te encuentras en una situación así, aquí hemos preparado algunos consejos que debes tomar en cuenta para actuar lo más cautelosa posible. La ley nos respalda y mientras más pruebas adjuntes podrás actuar en su contra.

1. Primordial: captura de pantalla

Si se han difundido fotos o vídeo a través de WhatsApp, Twitter, Youtube o sitios web de pornografía, lo primero que debes hacer es una captura de pantalla como prueba de la publicación o envío de los contenidos. De tal manera que en esa imagen quede registrado el nombre del usuario responsable de la publicación, el día, la fecha y el lugar en el que se ha hecho público. Además, es recomendable descargar los vídeos y las imágenes. No te olvides guardarlas tanto en formato digital como impreso, flash y memorias.

2. Ponlo sobre aviso

Si conoces a la persona que difundió las imágenes o videos debes ponerle sobre aviso y pedirle que ese contenido sea dado de baja. Si, pese a tus pedidos no lo hace, la única vía es una denuncia, pero no te olvides del primer paso. En el caso de que no sepas quienes son las personas que hicieron este daño, en internet existen varios páginas que te permiten determinar de que servidor proviene. Una de ellas es Who is (whois.net), que permiten encontrar nombres de los dominios registrados en la web.

3. Presenta una denuncia ante la Fiscalía o Policía

Si después de pedirle a la persona que borre dichas fotos o videos no lo hizo, la solución más importante es denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado o Policía Nacional. No olvides hacer el paso uno y dos para tener más detalles a tu favor.

4. No entres en pánico

Aunque suene irónico decirte que no entres en pánico, pues lo debes hacer. En muchos de los casos con esas imágenes buscan extorsionarte, por tanto deberás mostrarte segura, confiada en lo que vas a decir y contestar rápido.

5. Si eres menor de edad pon atención

Si eres menor de edad y te amenazan con enviar las fotos a tus padres, amigos, y demás familiares, solo recuerda todos los pasos anteriores. Sé que tendrás vergüenza, miedo e impotencia, pero debes acudir a una autoridad que pueda guiarte.

Finalmente, es importante que tomes en cuenta a que personas les prestas tu teléfono, a quien le confías tu intimidad y por último toma en cuenta que la atención psicológica es fundamental para sobrellevar la exposición pública y mediática que probablemente se dará a tu alrededor.