Esto fue lo que reveló Yrma Lydya en su última entrevista: quería conquistar al público

El asesinato de Yrma Lydya ha conmocionado a la sociedad mexicana por la manera en que se llevó a cabo. Su esposo, Jesús Hernández Alcocer le habría disparado en tres ocasiones mientras se encontraban en un restaurante de la Ciudad de México. Aunque fue detenido, él asegura que es inocente y no mató a su esposa.

Yrma de 22 años de edad, trabajaba por consolidar su carrera en el espectáculo y soñaba con ganar el reconocimiento del público.

Yrma Lydya soñaba con que el público escuchara sus canciones

Yrma Lydya se interesó por las artes escénicas desde que era niña, tomó clases de canto, ballet y teatro. En 2016 su carrera comenzó a despuntar, grabó dos discos y apareció en distintos escenarios. Mantuvo una relación muy cercana con Carmen Salinas, quien fue su madrina en el mundo del espectáculo.

El último lugar donde se presentó fue la Arena Ciudad de México, el pasado 29 de abril, como parte del show GranDiosas, donde compartía el escenario con María del Sol, Dulce, Ángela Carrasco, María Conchita Alonso, Alicia Villarreal, Karina y Jeanette.

En su última entrevista ella reveló cuál sería su sueño más grande para el programa Las 2 Caras de la Moneda con Galia Tonella

“La culminación de mi carrera. Indiscutiblemente el reconocimiento del público, el que a la gente le guste lo que yo hago. El reconocimiento total del público”

Yrma afirmó que deseaba tener el reconocimiento de la gente en vida y no en muerte, lo cual conmovió a usuarios de redes sociales.

“Sí, pero yo no me quiero morir. Yo sí quiero tener el reconocimiento del público, pero en vida. No, ya muerto ya para qué. Ya ni voy a estar, a menos que exista lo que dicen de la reencarnación o que mi alma quede vagando por ahí y entonces pueda ver en algún momento que ‘están escuchando tal canción’. Pero yo lo quiero sentir, lo quiero vivir”

Para ella su participación en GranDiosas, fue uno de los momentos más felices de su carrera.

“Yo me había presentado en Bellas Artes, en Los Pinos, en Palacio Nacional, en el Teatro de la República, recintos que para mí son muy importantes. Imagínate con la Orquesta de la Marina, con la Orquesta sinfónica del Palacio de Bellas Artes, con la de Minería, pero ahora imagínate con GranDiosas, esta gran oportunidad, preséntate en la Arena Ciudad de México

Esposo de Yrma Lydya niega haberle disparado a pesar de testigos

De acuerdo con El Universal, Jesús Hernández Alcocer negó haber matado a su esposa a pesar de que varios testigos lo señalaran como el responsable de haberle disparado en tres ocasiones mientras discutían su divorcio.

Alcocer, declaró que los responsables fueron “personas extrañas” que pretendían “extorsionar” a la cantante.

El juez de control le dictó prisión preventiva y está imputado por feminicidio. Sin embargo, el hombre solicitó a la autoridad que le fuera concedido llevar el proceso en su domicilio.

Sus razones para hacer esta petición fueron su avanzada edad y “una serie de enfermedades crónico degenerativas” que le impedían permanecer en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, en donde se encuentra desde el pasado fin de semana.

Damián Said Martínez Juárez, abogado de Jesús, dijo:

“Lamentamos por lo cual nos encontramos en esta situación, sin embargo, confiamos ciegamente en que mi cliente es inocente. Eso es lo que nos toca a nosotros probar, la verdad única de los hechos. Él está consciente, sabe la situación, pero él confía ciegamente en que se va a esclarecer la verdad de los hechos y se va a aclarar su nombre”

La solicitud fue rechazada por el juez, y el próximo jueves 30 de junio habrá una segunda audiencia.