“¡No fue accidente!”: La indignación del caso de Monse Bendimes tras la reaparición del presunto feminicida

Monse tenía 20 años cuando su novio, Marlon Botas le propició una golpiza que la llevó al hospital. La joven estuvo seis días en estado crítico hasta que la declararon con “muerte cerebral” y fue desconectada.

Pese a que la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió una orden de búsqueda para dar con Marlon y ofreció una recompensa de 250 mil pesos, no había rastro alguno de su paradero. Las sospechas sobre la culpabilidad de Marlon se reforzaron cuando de un día a otro su familia cerró las taquerías de las que son dueños en Veracruz, además de que no habían sido localizados en su domicilio.

En noviembre de ese año, Jorge Ignacio “N” y Diana Elizabeth “N”, padres de Botas, fueron detenidos por las autoridades en la Ciudad de México, acusados de haber ayudado a su hijo a escapar tras ser señalado como principal sospechoso de la muerte de Monse. La pareja fue trasladada al penal de Playa Linda, ubicado en la zona norte del puerto de Veracruz. Actualmente se encuentran en penales de Tuxpan y Coatzacoalcos pero se niegan a dar información de su hijo.

Ahora, Marlon Botas, aún prófugo, reapareció en un video en el que asegura que lo que sucedió “fue un accidente”, además de que exigió la liberación de sus padres y pidió acceder a un juicio justo.

“Hola, mi nombre es Marlon Botas Fuentes y soy requerido por la Fiscalía de Veracruz por el delito de feminicidio, señalado de perpetrarlo en contra de Monserrat Bendimes Roldán, cabe destacar que lo que la Fiscalía señala fue un accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente”, expuso el sujeto.

“Fue un accidente”, asegura #MarlonBotas quien mañana cumple 1 año y 1 mes prófugo por el feminicidio de #Montse.



El video que publica Grupo Imagen evidencia al gobierno de Veracruz por su incapacidad para capturar a esta persona que hoy reaparece en medios. @brujasdelmar pic.twitter.com/xkVpHdkaJe — Miguel León (@Miguel_Leon_C) May 16, 2022

La Fiscalía General del Estado de Veracruz respondió que la “procuración de justicia no se negocia ni se litiga en medios” y aseguró que la investigación en su contra se mantiene en pie.

“La orden de aprehensión en contra de Marlon “N” por el presunto delito de feminicidio en agravio de Montserrat Bendimes Roldán sigue vigente y los trabajos de investigación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia tienen un avance significativo”, se lee en un comunicado.

Según los reportes, el sábado 17 de abril Marlon Botas Fuentes visitó a Monse en su domicilio ubicado en la calle Alfonsina Corro del Puerto de Veracruz. Sus padres no se encontraban en casa y fueron los padres de Marlon quienes se encargaron de trasladarla a un hospital sin avisar a los servicios de emergencia.

Tras fallecer, sus familiares salieron a exigir justicia en diferentes puntos de la #Veracruz bajo la consigna: “Monse no murió, Marlon la mató”.

El mensaje de Marlon hizo estallar la rabia e indignación por la impunidad que lo protege

A través de redes sociales, Leslie, hermana de Monse, ha encabezado el movimiento para exigir justicia por lo sucedido y tras el video de Marlon, respondió con un contundente mensaje:

“¿Las huellas en el cuerpo de mi hermana, son un accidente?”.

Después de ver el video de Marlon Botas Fuentes, me pregunto; ¿las huellas en el cuerpo de mi hermana, son un accidente?#JusticiaParaMonse #NoFueUnAccidente — Leslie (@LeslieBr8) May 16, 2022

“Si fue un accidente xq la botó en el hospital a su suerte???”. “Sus papás son tan culpables como el, son cómplices de un feminicidio y si están presos es por lo que son, delincuentes”. “¿Un año y un mes para empezar a decir que fue un accidente? Que coraje. Seguimos con la familia de Monse. Un accidente se afronta, no se huye y se esconde”. “La violencia ejercida hacia Monse no fue un accidente. Ella ya no está y a él lo vemos tan tranquilo LEYENDO un discurso que ni él escribió. O sea, absolutamente NADIE puede capturar a este pendejo pero si podemos ver su jeta actualmente. No mames México.”, expresaron usuari9os en redes sociales.

Colectivos feministas abogaron por Monse y se pronunciaron en contra de Marlon y la falta de acción de las autoridades frente al caso.

“Marlon Botas decide salir públicamente en un medio de comunicación a través de un video donde pone condiciones a las autoridades de Veracruz para entregarse, quienes al momento han sido incapaces de presentarlo ante la justicia.”