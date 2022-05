Cuerpo de Yolanda Martínez no presentaba signos de violencia: Fiscal Especializada en Feminicidios

Griselda Núñez La Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres estableció que el cuerpo de Yolanda Martínez no presentaba signos de violencia (Foto: cortesía)

A diferencia de lo que ha declarado Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena, la Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez, sostuvo que el cuerpo de la mujer no presentaba señales de violencia.

También te puede interesar: Fotos: Gerardo Martínez despide a su hija Yolanda y promete encontrar justicia

“En el caso de Yolanda de manera particular no se encontraron hallazgos de algún tipo de lesión tanto en su entidad ósea como en las vestimentas no se obtuvo ningún dato de ninguna lesión violenta”, subrayó.

[ ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro! ]

Indicó que hasta el momento, no se han concluido las pruebas toxicológicas al cuerpo para determinar la presencia de drogas.

También especificó que tanto a Yolanda Martínez Cadena como a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa solo se les ha practicado una sola autopsia que es la realiza el Servicio Médico Forense, pero los familiares tienen el derecho de realizar actos de investigación y agregarlos a la carpeta.

#ÚLTIMAHORA | La fiscalía de #NuevoLeón confirma que el cuerpo encontrado corresponde a Yolanda Martínez Cadena, la joven que el 31 de marzo salió a buscar trabajo y ya nunca regresó #JusticiaParaYolanda pic.twitter.com/OIU4QF7KYR — Azucena Uresti (@azucenau) May 10, 2022

“Hay que puntualizar que hasta el momento en el caso de Debanhi como en el de Yolanda solamente se ha practicado una sola autopsia que es la autopsia que ha realizado el Servicio Médico Forense”, aseguró.

Ante las declaraciones de los familiares de las víctimas que hablan de discrepancias solo comentó que se asesoren con el equipo jurídico.

“Ha sido coincidente la información que obra hasta el momento en la carpeta de investigación entendemos que las víctimas indirectas pueden tener perspectiva de esa información, aquí la recomendación es que acudan con sus asesores jurídicos para que tengan la información correcta”, expuso.

En el caso de Debanhi Susana prometió que será el próximo jueves cuando se den detalles de la investigación.