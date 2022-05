Tras asegurar que terminó con su vida, padre de Yolanda Martínez confía en la Fiscalía para resolver el caso

El caso de Yolanda Martínez sigue dando de qué hablar y es que tras lo sucedido con Debanhi Escobar, se está exigiendo la mayor claridad posible en la resolución de su desaparición y muerte.

La joven de 26 años salió de su casa en busca de trabajo el jueves 31 de marzo pero nunca volvió. Su padre, Gerardo Martínez inició una búsqueda por su cuenta pero pronto se sumaron Colectivas feministas, grupos de familiares de personas desaparecidas y voluntarios se movilizaran para buscar también a Yolanda.

El cuerpo de Yolanda fue encontrado el 9 de mayo en el municipio de Juárez, a unos 30 kilómetros de la zona donde desapareció.

Una vecina del lugar fue quien reportó haber visto un cadaver tirado cerca de los matorrales, describió la ropa que llevaba puesta y lo que parecían lesiones en el cuello y manos.

Las pruebas de ADN realizadas concluyeron que se trataba de Yolando. Su padre, quien estaba internado en el hospital por una descompensación, salió para reconocer a su hija.

En un principio la Fiscalía estatal aseguró que no descartaría feminicidio como línea de investigación sin embargo, tras el hallazgo de unos frascos de veneno y un vaso con el mensaje “Te amo negrito. Ya me voy, te voy a extrañar. Márcame guapo”, revelaron que podría tratarse de un suicidio.

“Se ha hecho un análisis inicial pormenorizado, no es concluyente, pero informarles que se ha solidificado de mayor manera la línea de investigación orientado a un suicidio. Conforme ha avanzado la investigación y el análisis de pruebas periciales, se ha ido debilitando la teoría de un feminicidio. Insisto, esto no es una conclusión”.

El padre de Yolanda había dicho que solicitaría una nueva autopsia y llegaría hasta las últimas instancias para resolver el caso pero luego de poder darle sepultura a su hija, decidió seguir con la línea de investigación que arrojó la Fiscalía.

“No hay algo con lo que no esté de acuerdo, porque yo tengo siempre la confianza en la Fiscalía, porque aparte de ser autoridad, yo he logrado algo más allá, porque de alguna manera yo busco siempre sumar amigos y amistades, no andar peleando con nadie, enemistando a nadie contra nadie, yo lo que quiero es que haya transparencia en lo del suicidio de mi hija”, afirmó el señor Martínez en un encuentro con los medios a la salida de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El caso de Debanhi Escobar encendió la alerta sobre las mujeres desaparecidas en México

Don Gerardo aseguró que no sabe quién es el “Negrito” que se lee en el vaso encontrado junto al cuerpo de su hija y que no recuerda si la letra coincide con la de su hija pero no descarta que sea de ella y que por las circunstancias luzca diferente.

El padre de Yolanda respondió a los cuestionamientos sobre una posible depresión de su hija que la llevara a quitarse la vida, a lo que respondió que de alguna manera sí estaba deprimida pero que seguramente lo había manifestado a otras personas porque él no sabía nada.

Recientemente también hubo una reunió con el gobernador Samuel García en la que exigió a la Fiscalía que hacer todo por resolver el caso de Yolanda. Además de que ofreció ayuda a la familia y la pequeña hija que dejó.

La participación de Samuel García ha causado indignación pues ha sido señalado de “aprovecharse” de los casos de mujeres desaparecidas. Esto ya ha traspasado las redes sociales hasta convertirse en una guerra abierta entre la Fiscalía de Nuevo León y García.

“Lamento que se usen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía cuando existen medios oficiales para ellos”, expresó el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero

poner a las víctimas "frente al juicio del pueblo, sin respetar su dolor y con un fin que obviamente no es la búsqueda de la justicia".

“A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte”, dijo el funcionario.