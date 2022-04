Consejos que debes tomar en cuenta al utilizar un taxi de aplicación

Usar aplicaciones de transporte para llegar a nuestro destino se ha convertido en algo común en nuestra vida cotidiana, sin embargo algo que debería facilitar nuestra vida también se ha convertido en una situación de riesgo, especialmente para las mujeres.

Por eso hemos reunido algunos consejos de seguridad que te ayudarán a mantenerte a salvo durante tu viaje.

Consejos de seguridad al usar un taxi de aplicación

Verificar la placa del auto

Antes de subir a la unidad, confirma que la placa del auto y la de tu aplicación coincidan. Si no es así, no te subas al auto.

Es posible que el conductor pueda dar una excusa, como que la aplicación no ha actualizado sus datos. Esto puede no ser verdad, lo mejor es no subir a la unidad, cancelar el viaje y reportar al conductor con la app.

Pregunta al conductor

Antes de subir al auto pregunta al conductor a quién va a recoger. Él deberá darte el nombre de la persona que pidió el auto, esto puede saberlo mirando su aplicación en su teléfono. Si no lo sabe o da otro nombre, no subas a la unidad.

Avisar a un contacto de confianza

Avisa a un contacto de confianza que vas a tomar un taxi por aplicación y comparte el viaje. Las aplicaciones cuentan con esta opción en el apartado ‘compartir viaje’, ahí puedes elegir a los contactos que podrán seguir la ubicación de tu taxi hasta que llegues a tu destino.

También puedes hacer una llamada una vez que estés abordo para que el conductor sepa que alguien te espera. En la llamada puedes mencionar a la persona con la que hablas cuál es la ruta que vas siguiendo.

Revisa el seguro de la puerta

Antes de subir fíjate que la puerta no tenga activado el seguro de niños. Cuando este seguro está activo la puerta no puede ser abierta estando dentro. Si algo sucede y deseas salir del carro, no podrás hacerlo, así que es importante que revises que no esté activado.

Pon atención al camino

No te duermas en el camino, ni te distraigas en tu celular. Pon mucha atención a la ruta que sigues. Si vas a un lugar al que nunca has ido o no conoces la ruta, fíjate que el conductor esté siguiendo la ruta hacia tu destino, si se desvía avisa de inmediato a un contacto de confianza, pide al conductor que siga la ruta o pide terminar el viaje antes para salir del auto lo más rápido posible.

Recarga tu celular antes de salir

Es importante que durante el viaje puedas llamar a personas de confianza o incluso a la policía si es necesario. Por eso es importante que revises la carga de tu celular antes de salir de casa. Procura llevar tu cargador contigo, en caso de que tu pila sea baja podrás conectarlo mientras estás fuera.

Cuando estés en el carro, presta atención a la ruta por medio del gps, mantente en contacto con familiares o amigos y graba la conversación con tu conductor si sospechas que algo puede ocurrir.

Presiona el botón de emergencia

Uber y DIDI cuentan con botones de emergencia dentro de la aplicación. Al pulsarlo puedes grabar la conversación y llamar al 911 si te sientes en peligro.