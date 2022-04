Las imágenes de Debanhi Escobar dentro del taxi en el que habría sufrido de acoso

Después de guardar silencio durante los 18 días que transcurrieron desde que Debanhi Escobar fue reportada como desaparecida y luego se halló su cuerpo en el Hotel Nueva Castilla, el taxista que la llevó dio su versión de los hechos.

Pero también, medios locales como Milenio tuvieron acceso a un video en el que se comprueba que la joven efectivamente subió abordo de su automóvil blanco de la marca KIA la madrugada del 9 de abril tras una fiesta.

Pese a que las imágenes difundidas no se encuentran en buena resolución, sí es posible detallar que la mujer de 18 años iba al lado del conductor, identificado como Juan David Cuéllar, y este presuntamente habría tocado su pecho.

Ante el acoso sufrido, la estudiante de derecho decidió bajarse del vehículo en plena autopista Monterrey - Nuevo Laredo, aproximadamente a las 4.30 de la madrugada, y decidió llamar a una amiga que no le contestó el teléfono.

De acuerdo con la versión de las amigas, el hombre era un contacto de confianza que estaba dispuesto a llevarla a su casa después que tuvieran un conflicto en la mencionada reunión social.

Incluso, Marío Escobar, padre de la víctima, asegura haber visto un video donde una de las jóvenes le haló el pelo fuertemente a su hija antes de irse. Por esto, no se fueron en grupo y el viaje se hizo por fuera de la aplicación Didi.

“Se bajó y ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear, entonces la dejé que se bajara. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva”, dijo Cuéllar en una nota de voz enviada a sus amigas.

En su opinión, la occisa estaba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, porque no expresaba sus ideas con claridad y hasta se propició un forcejeo por su supuesta actitud hostil.

“En ningún momento (la acosé), yo traté de ayudarla, ella no estaba en sus cinco sentidos, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa. Incluso grabé un audio, donde hablaba de cosas que ni siquiera habíamos platicado”,