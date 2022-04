Lanzan criticas a conductora tras realizar entrevista al padre de Debanhi y cuestionarlo sobre su paternidad

El padre de Debanhi Escobar continúa buscando justicia por la muerte de su hija. Por esta razón acudió a una entrevista con la conductora de Telediario María Julia Lafuente, quien lo cuestionó sobre sus denuncias sobre las irregularidades de la Fiscalía en el caso de su hija. Esto desató una serie de críticas hacia la entrevistadora por su falta de sensibilidad.

Usuario muestran indignación ante cuestionamientos al padre de Debanhi Escobar

Mario Escobar declaró durante la entrevista que Debanhi no cayó en la cisterna del hotel Nueva Castilla, sino que su cuerpo fue sembrado en ese lugar.

La conductora, María Julia Lafuente cuestionó el cambio de postura de Mario, pues según ella en un inicio él coincidía con las versiones aportadas por la Fiscalía de Nuevo León en el caso y más tarde denunció irregularidades.

María Julia Lafuente



Preguntando sobre la vida de Debanhi: si le gustaba las fiestas, si era hija de Mario Escobar.



Y dice que el fiscal “sabía que vida llevaba Debanhi”.



El típico argumento machista. @samuel_garcias envió a una mujer re victimizar a #Debanhi pic.twitter.com/2FNi2j4F9S — Guasón (@Guasonhappy) April 27, 2022

Tras darse a conocer los peritajes de la Fiscalía, se manejó la teoría de que Debanhi había caído a la cisterna por accidente, sin embargo no existe evidencia de esto, ya que incluso se realizaron cateos en el hotel cuatro veces antes de que se encontrara el cuerpo de la joven.

Ante los cuestionamientos de María Julia Lafuente, el padre de Debanhi aclaró que en ningún momento ha cambiado su postura.

“Se vieron videos y hasta ahí, yo nunca dije: no fue sembrada. No pueden poner palabras en mi boca que no son, porque recuerdo todas las palabras que he dicho. Sigo con la misma postura.”

#Nuevolandia

María Julia es de lo más asqueroso que existe en el periodismo.



Respeto para #Debanhi...🙏❤🙏 pic.twitter.com/t7mqE2czvG — La Catri Obradorista (@catrina_nortena) April 26, 2022

La conductora insistió y le preguntó su aceptaba que su hija había fallecido por una contusión profunda de cráneo. Él confirmó que no está de acuerdo, ya que su familia cuenta con peritajes independientes a los de la Fiscalía.

Finalmente, Mario Escobar dijo que espera que la Fiscalía presente el informe sobre las últimas horas de Debanhi.

“Espero verlo y espero decir si es cierto o no, porque yo también tengo mi cronología con base en la carpeta.”

Apenas acabo de ver la entrevista de María Julia y es lo peor que he visto en mucho tiempo.

Una vergüenza https://t.co/tzcSs75MAa — Comunid@d SANTA CATARINA 🐞🐞 (@ComunidadSanta) April 27, 2022

En redes sociales, la conductora recibió críticas por la manera en que cuestionó al padre de la joven, ya que se trata de alguien que busca justicia por la muerte de un familiar y que no pretende obtener beneficios personales con sus apariciones públicas.

Lo que más causó indignación, fue la pregunta que hizo María Julia Lafuente a Mario Escobar sobre si él era el padre biológico de Debanhi. Él respondió de manera clara que “un padre no es el que engendra sino el que cría” , y dijo que se había hecho cargo de ella desde que tenía un año y cuatro meses de vida.

María Julia conductora de Monterrey le pregunta al papá de Debanhi “si era el padre biológico”.



El señor contesta NO.



Un padre no es el que engendra sino el que cría.



Periodista Basura!!!



😡 pic.twitter.com/LOfNQdQFFY — Guasón (@Guasonhappy) April 27, 2022

Esto provocó el enojo de miles de personas en redes sociales quienes incluso piden la renuncia de la conductora por la falta de empatía con una persona que acaba de perder a su hija.

María Julia queriendo hacer quedar mal al papá de debhani por no ser padre biológico, y lo único que logro fue que nos diéramos cuenta del excelente papel que está haciendo con su paternidad — Nintendogs (@naty_MM98) April 27, 2022

El público calificó a la entrevista de amarillista por el tono de las preguntas que realizó la conductora y recordaron que el cuestionar si Debanhi salía a fiestas es una forma de culpar a la jóven y su familia de su muerte.

*Maria Julia* trató a *Mario Escobar* como si fuera sospechoso de la muerte de *Debanhi* por no ser su padre biológico y cambiar (según ella) su postura sobre su muerte,insinuó que ella se la pasaba en fiestas,al cuestionar su estilo de vida.

Cuanto amarillismo y poca empatía 🤮 pic.twitter.com/xDGIASKtv7 — Cloudy⛅️ (@NubiaArizaga3) April 26, 2022

Finalmente muchos usuarios resaltaron que el motivo por el cual había realizado esas preguntas, es debido a su postura política, lo cual es una falta a su ética como periodista.