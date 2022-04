Papá de Debanhi Escobar recuerda la última vez que vio a su hija y dedica emotivo mensaje a sus compañeros de la UANL

Después de que la semana pasada se encontrara el cuerpo de Debanhi Escobar en una cisterna en el Motel Nueva Castilla, las movilizaciones para exigir justicia no se han hecho esperar, tampoco las reacciones por parte de los cercanos a la joven de 18 años.

Debanhi, como muchas chicas asesinadas, tenía sueños, uno de ellos era terminar su carrera en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, recinto en el que sus compañeros le rindieron un homenaje. Alrededor del búho, emblema de la Facultad de Derecho y Criminología, decenas de estudiantes se reunieron.

Hasta la Facultad llegó Mario Escobar, papá de Debanhi, quien habló sobre la última vez que vio a su hija, antes de salir de fiesta. Dijo que salió con su hija de su casa. Por desgracia, ya no la volvió a ver.

En su discurso, Mario Escobar continuó: “Uno como padre o como madre les da un consejo, mi esposa le dijo ' no salgas’, ustedes creen que se les va a acabar el mundo, pero en este caso se le acabó a mi hija”.

Cuando muere un hijo, ¿díganme ustedes qué nombre se le da a un padre o a una madre? No hay, no hay, siendo nuestra única hija estamos destrozados por todo lo que pasó, mi esposa y yo no queremos llegar a casa, tenemos otra misión, ayudar a toda la gente que nos ayudó