“Roxana es víctima, no culpable”: el caso de la mujer que se defendió de su agresor y fue encarcelada

En mayo de 2021, Roxana, de 22 años, fue atacada sexualmente por un hombre en su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México. Según relató, ella iba caminando, se detuvo a platicar con una amiga y pronto se les unió un hombre. Al despedirse para continuar con su camino, este se ofreció a acompañarla lo cual aceptó.

Cuando llegaron a la casa, el sujeto la obligó a dejarlo pasar bajo el argumento de que ya era muy tarde y vivía muy lejos. Por miedo, Roxanna no se negó y le acondicionó un espacio para que se quedara pero cuando ésta dormía, el sujeto la violó.

Roxana Ruiz Santiago, mató a su agresor sexual en defensa propia en el domicilio donde vive en Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México; la policía la detuvo y permanece encarcelada desde hace tres meses.



En su lucha por defenderse, Roxanna terminó asfixiando a su agresor hasta provocarle la muerte.

Al momento de sacar el cuerpo, la joven fue detenida por las autoridades del Estado de México e ingresada en el penal Neza Bordo por el delito de homicidio y exceso de legítima defensa.

Desde entonces, colectivas feministas han exigido justicia para Roxanna, argumentando que ella no es culpable sino una víctima más de la violencia a la que estamos sometidas todos los días.

Ahora, después de nueve meses tras las rejas, el caso ha dado un nuevo giro ya que el Poder Judicial de la Federación dictaminó que podrá continuar con su proceso en libertad.

“Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó”, dijo Roxana Ruiz.

Roxana aún no ha sido absuelta por el delito por el que el Ministerio Público y la familia de su agresor la acusan pero ya no tendrá que estar dentro del penal.

“Roxana eres valiente, no una delincuente”, se escucharon los gritos de apoyo en una transmisión en vivo, compartida por el colectivo Vivas Nos Queremos Neza.

Lego de que #feministas protestaran, el Juzgado Quinto de Distrito le concedió un amparo a Roxana Ruiz de 22 años acusada de asesinar a su agresor sexual, para que este lunes regresará a prisión en #Nezahualcóyotl, #Edomex.

“A lo que llega una para sobrevivir viendo que no hay estado que nos defienda, entre nosotras nos defendemos”. “No solo se salvo ella (el tipo pudo haberla matado), salvo a muchas”. “Roxana es víctima, no culpable”. “Roxana es víctima, no culpableee, y no está sola!!!” “México es un país donde una mujer tiene más posibilidades de ir a la cárcel por defenderse de las atrocidades de su agresor”, se lee en redes sociales.

La abogada Abigail Escalante, quien funge como defensa de la joven, explicó a Proceso que la resolución contiene “un análisis profundo sobre la imposición de la prisión preventiva oficiosa”, una medida por la que muchas personas llevan tantos años en prisión sin una sentencia.

Todavía faltan más audiencias y la sentencia del juez donde se determinará si Roxana es culpable o no.

La violencia de género que se vive en el país es alarmante pero la impunidad impera

El 2022 ha estado marcado por una crisis sin precedentes en cuanto a la violencia de género. En lo que va del año, al menos 62 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en Nuevo León, cifras históricas en los últimos 10 años.

Según reportes, 24 desaparecieron entre el 15 de marzo y el 15 de abril, convirtiendo a NL en la cuarta entidad del país con más desapariciones, detrás del Estado de México, Tamaulipas y Jalisco.

Todos los días despertamos con noticias de desapariciones forzadas de mujeres, así como de agresiones, ataques sexuales y feminicidios.

El silencio y la nula acción de las autoridades, así como la revictimización y normalización de la sociedad son parte definitiva del problema porque alimentan la violencia a la que estamos sometidas.