“La culpa no era tuya, ni dónde estabas, ni cómo vestías”: Es momento de dejar de culpar a las amigas de Debanhi por su desaparición

Lo que me gustaría que entiendieran con respecto al caso de Debanhi es que las mujeres tenemos derecho a salir 1,5,3 o4 am y regresar vivas, así vayamos solas, que si desaparecemos no es culpa de nosotras ni de nuestros cercanos, es SIEMPRE CULPA DE LOS AGRESORES, SIEMPRE.