Niña mexicana conmueve al ofrecer recompensa por su peluche favorito

Todos los pequeños tienen un juguete favorito que aman tanto que sería una pesadilla perderlo, una situación muy triste por la que está atravesando una niña mexicana de identidad desconocida, pero que se volvió viral en las redes sociales por pedir ayuda para reencontrarse con su peluche.

Cariñosamente le llama “bebé jaguar” y en la publicación original de Facebook, difundida por Carlos López, la jovencita asegura que lo extravió en la zona Lindavista de la Ciudad de México cuando fue al cine con sus familiares.

“El viernes 17 de septiembre fui al cine a la plaza Encuentro Fortuna. Llevé conmigo mi peluche que tengo desde que soy bebé, tenía tres años cuando me lo dieron”, escribió en un cartel.

“Al llegar a mi casa, me di cuenta de que no estaba en mi mochila; yo creo que se me cayó. Lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida“, djo, enterneciendo a los internautas que se han volcado a la búsqueda del “bebé jaguar”.