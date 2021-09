Cristián de la Fuente niega estar involucrado en contrabando de joyas: “Es triste ver como afecta a mi esposa y a mi hija”

El pasado martes, Cristián de la Fuente reveló que se querelló en contra de La Red y su director ejecutivo, luego que en un reportaje señalaran que el actor aparecía en la investigación del caso de contrabando de joyas y relojes de lujo que lleva adelante el Ministerio Público.

Según confirmó a Publimetro, la disposición fue tomada “por infringir las disposiciones de la ley de prensa y ejercicio del periodismo”, pues en el reportaje indicaron que el esposo de Angélica Castro “habría sido uno de los compradores de especies robadas”.

En conversación con el citado medio, Cristián de la Fuente reveló que evaluó la posibilidad de una querella criminal, y aunque en primera instancia solicitó que la información fuera rectificada, el daño que esto le produjo a él y su familia lo impulsaron a perseguir otra vía.

Según detalló, “solo vendió dos relojes a Tonka Tomicic por intermedio de Daniel Goñi“. “Es muy doloroso que te involucren en un caso tan grave como este”, dijo, para luego referirse a los detalles de la investigación, como la supuesta venta de, al menos, tres relojes al empresario conocido en el mundo de las joyas de alta gama.

“Eso no es correcto. Me sorprende que se hable de ‘datos de la investigación’ cuando se trata de una investigación de carácter reservada. Resulta fácil decir o suponer cosas que no se pueden contrastar con la realidad, y que terminan provocando mucho daño”, comentó al respecto.

“Los relojes los quería Tonka”

Consultado por la venta de relojes a Goñi, explicó: “Hace más de un año me contacté con el señor Goñi, a quien conocí cuando él trabajaba en una joyería de la ciudad, para encargarle la venta de dos relojes de mi propiedad que no podía usar ya que actualmente tengo un acuerdo con otra marca de relojes. Al poco tiempo me comentó que tenía una cliente que estaba interesada en comprar los relojes. Me transmitió las condiciones de la venta, las que acepté. Esa es toda mi relación con el señor Goñi y con su clienta“.

“Según lo que me informó el señor Goñi, los relojes los quería Tonka. Se los pasé y me entregó los cheques de la cuenta de Tonka”, agregó, asegurando que desconocía que el empresario fuera sujeto de interés en una investigación.

“La venta del reloj se realizó en el mes febrero del año 2020, y yo recién me enteré de esto hace un par de semanas por la prensa“, sostuvo.

Cristián de la Fuente: “Jamás he comprado relojes ni ninguna otra cosa robada”

En la entrevista concedida a Publimetro, Cristián de la Fuente fue enfático al declarar que “hasta el momento no he recibido ninguna citación de la Fiscalía, y que jamás he comprado relojes ni ninguna otra cosa robada”.

“Si la Fiscalía necesita que declare eso, o que lo demuestre, no tengo problemas en hacerlo, pero no me puedo hacer cargo de trascendidos de prensa, sobre todo tratándose de un tema tan delicado”, dijo.

Por otra parte, se refirió a las sensaciones que le produjo el haber sido involucrado en el caso de contrabando de joyas y relojes de lujo. Según indicó, “la primera sensación es de impotencia”. “Es muy doloroso que te involucren en un caso tan grave como este. Tener que soportar ataques en las redes sociales por personas que hacen eco de la noticia que publica un medio de comunicación, y que inmediatamente replicaron otros medios, sin antes preguntar nada. Manchar mi nombre gratuitamente, y sobre todo ver como esto afecta a mi esposa y especialmente a mi hija, es muy triste“, remarcó.

Además, dijo considerar que se le ha tratado de manera injusta. “¿No crees que es injusto que se publique una noticia sobre ti acerca de un tema tan delicado y que ni siquiera te pregunten si es cierto, o no? Eso es injusto para cualquiera“, enfatizó.