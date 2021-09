Menor de 14 años falleció tras ser trasladada de Santiago a Chillán para liberar una cama

Un reportaje de CHV Noticias dejó al descubierto la denuncia realizada por Érika García, madre de la menor de 14 años del mismo nombre, quien falleció luego de ser trasladada desde Santiago a Chillán para liberar una cama.

“Yo le pedía a Dios que me enviara un bebé y Dios me envió un bebé, una niñita con síndrome de Down. El papá quería que la dejara en el hospital botada y que me fuera con él. Yo preferí dejarlo a él. ¿Cómo iba a dejar a mi bebé que yo tanto busqué? Una niñita que nació con una cardiopatía”, partió contando Érika García.

Su hija estuvo hospitalizada durante 7 años, y debido a su situación, el Gobierno les entregó una pensión de gracia para que pudieran arrendar una casa para vivir juntas. En ese momento, optaron por quedarse en Chillán. “Nunca había estado en una casa, para ella era todo nuevo. Miraba el techo, miraba todo… No veía enfermeros ni nada, me veía a mí con ella. Al otro día despertó y me miró, se puso tan contenta… Y así fue. Era un despertar feliz de todos los días para la Érika“, comentó la mujer.

La joven falleció tras ser trasladada de Santiago a Chillán

La menor, ahora de 14 años, sobrevivió varias dificultades e incluso se mantuvo sana cuando su madre se contagió de Covid-19. El pasado 11 de julio, fue sometida a una cirugía para cambiar la válvula de su corazón y un mes después contrajo una bacteria intrahospitalaria.

Érika sufrió dos hemotórax y le implantaron un marcapasos. En ese momento, el hospital decidió trasladarla al hospital de Chillán vía terrestre y sin su madre. De acuerdo con la mujer, una doctora del Hospital Luis Calvo Mackenna le comentó que “necesitaban la cama“.

“Cuando ya la iban a trasladar y yo la vi, vi muy mal a mi hija. Estaba roja de aquí (la cabeza) a los pies. Estaba hinchada. Inconsciente, mi hija no tenía vida. Estaba muy mal, y de hecho, ellos llamaron al hospital acá diciendo que mi hija se venía sentando, que se venía sacando todo”, contó la madre de la menor.

“No era lo que esperábamos”

El director del Hospital Luis Calvo Mackenna, Michel Royer, explicó que sus “protocolos exigen que para que un paciente sea trasladado a su hospital de base, requiere estabilidad clínica y esas circunstancias se cumplían en esta condición”.

Sin embargo, desde el hospital de Chillán comentaron a CHV Noticias que la menor de 14 años llegó en situación crítica, a diferencia de lo informado por el Hospital Luis Calvo Mackenna. Érika habría llegado con “compromiso cardiovascular y respiratorio y respiración mecánica”.

“Esa discordancia entre lo que nosotros vimos como estado clínico y el estado clínico de llegada, es algo que tenemos que investigar (…) Nosotros la consideramos estable dentro del protocolo. Yo creo que el traslado se descoordina entre unidades clínicas y se consideró que si tenía estabilidad clínica, el traslado podía ser seguro hasta el hospital de Chillán. Creo que es algo que evidentemente tenemos que revisar, porque no era lo que esperábamos“, admitió Royer.

“Por eso yo le rogué a la doctora que no se la llevaran, que no la mandaran, que la dejaran ahí, porque mi hija se iba a morir si la sacaban del hospital. Se lo dije, le rogué, ella me llevó a una sala para conversar y le dije que mi hija no estaba bien, que por qué no la dejaban ahí. Dijo que no porque necesitaban la cama“, reveló Érica García.

La coordinadora de la Defensoría de la discapacidad, Nidia Pérez, explicó que la “ley 21.168 establece prioridades de atención especiales para las personas mayores de 60 años y las personas en condición de discapacidad, por lo tanto aquí también se vulneró esta ley“.