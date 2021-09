Neme emite descargo tras falso cáncer de Rojas Vade: “Que busque atención psiquiátrica”

Siguen las repercusiones tras las declaraciones de Rodrigo Rojas Vade, el Constituyente por el Distrito 13 que el pasado fin de semana admitió nunca haber sufrido de cáncer, como lo señaló desde que comenzó a participar en las protestas tras el estallido social y lo remarcó durante su campaña para las históricas votaciones del 15 y 16 de mayo. José Antonio Neme se refirió a la situación realizando un categórico descargo en el matinal Mucho Gusto, de Mega, considerando que lo que el político ha dicho “es espantoso”

“Yo a este señor no le creo absolutamente nada, es una opinión personal y lo vamos a debatir. Y esa explicación no me da pena tampoco, me disculparán sus compañeros de la Lista del Pueblo y la gente que votó por él“, dijo en un comienzo, según consigna Radio Agricultura.

“Ni ser homosexual, ni ser cero positivo si es que fuese esa enfermedad porque tampoco lo ha dicho. Me parece que lo que ha dicho es espantoso y que busque una persona que le dé atención psiquiátrica, si es que la necesita“, agregó enfáticamente.

Neme: “Se farrearon una gran oportunidad”

José Antonio Neme remarcó que “no es necesario mostrar la ficha clínica personal para luchar por una salud justa. Nadie le preguntó de qué estaba enfermo. Uno puede dar ciertas luchas públicas en la vida y no es necesario que exponga su intimidad. Nadie le preguntó qué enfermedad tenía, entonces me parece que es un espectáculo muy triste“.

“Dije ‘qué pena por una lista cuya génesis parecía muy interesante y esperanzadora desde el punto de vista de la opinión de la sociedad civil en los espacios de decisiones’. Se farrearon una gran oportunidad, con sus firmas truchas, sus notarios muertos y sus cánceres chantas. Porque era un espacio de deliberación donde la sociedad civil organizada era capaz de construir un mecanismo, que tenía una cuota de poder distinta de los partidos políticos”, cerró.