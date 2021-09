Rodrigo Sepúlveda luego que Rojas Vade admitiera no tener cáncer: “Es burlarse de la gente con cáncer”

El pasado domingo, Rodrigo Sepúlveda se refirió a las declaraciones de Rodrigo Rojas Vade, quien durante la jornada del sábado reconoció que nunca ha padecido cáncer. El Constituyente del Distrito 13 y ex fundador de “La Lista del Pueblo”, se refirió al hecho luego que se diera a conocer mediante una entrevista con La Tercera.

“Efectivamente, mi enfermedad de base no es cáncer, como ya les habían confirmado otras personas”, dijo, admitiendo que nunca tuvo leucemia linfoblástica mixta, y que pone en duda su futuro en la Convención Constitucional. “Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención“, señaló.

Rojas Vade explicó que optó por decir que tenía cáncer porque “es la que más se parece en cuanto a gastos, a cómo se comporta”. En esa línea, se refirió a los 19.312 votantes que confiaron en sus palabras y creyeron que tenía la enfermedad que aseguraba.

El político dijo sentir que traicionó la confianza de aquellas personas, “pero siento que la empatía y el cariño es fidedigno. Porque si bien el diagnóstico no es el mismo, el sentir sí es el mismo“. “La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma que tiene la sociedad sobre él“, dijo más tarde en una publicación realizada en redes sociales.

La reflexión de Rodrigo Sepúlveda tras mentira de Rojas Vade

Luego que saliera a la luz la entrevista a Rojas Vade, Rodrigo Sepúlveda reflexionó en torno al tema el pasado domingo en Meganoticias. “Dónde queda la credibilidad por nuestras autoridades, por las autoridades que nosotros elegimos en este país. Él fue electo con 19 mil votos, que es muchísima gente, en una campaña donde su eslogan era que él padecía cáncer“, dijo en un comienzo, según consigna La Cuarta.

“Él, en base al cáncer que supuestamente tenía, estructuró su campaña y eso es impresentable. Eso es impresentable, que alguien que asume un cargo público o que intente asumir un cargo público invente una enfermedad como el cáncer para llegar donde está o que invente que tiene cáncer para tapar otra enfermedad”, agregó.

El periodista cuestionó la credibilidad de Rojas Vade. “Mi pregunta es ¿cómo le voy a creer hoy a Rodrigo Rojas?“, dijo, agregando: “¿Sabes qué, Rodrigo? Tengo muchísima pena, tengo muchísima desilusión, porque ni si quiera tengo rabia. Tengo una desilusión con la gente que uno puede elegir, que uno elige para gobernar el país, para construir una Constitución“.

“¿Cómo es posible que sea de este nivel la mentira? ¿Tú sabes lo que es el cáncer, para ponerse un slogan en el cuerpo? Eso es burlarse de la gente que tiene cáncer, es burlarse de los niños y las niñas que tienen leucemia. ¿Sabes lo que significa para los que tenemos familiares cercanos que tienen cáncer y que tu hayas sido capaz de inventar eso? Con todo el respeto del mundo, nosotros en Chile no podemos tener autoridades así“, continuó.

“¿A quiénes le vamos a confiar el país?”

Durante su espacio en el programa, Rodrigo Sepúlveda continuó reflexionando en torno al tema. “¿Quiénes nos gobiernan hoy? ¿Quiénes son nuestras cabezas? ¿A quiénes le vamos a confiar nosotros el país? ¿A personas que son capaces de inventar una enfermedad? Yo por lo menos no lo voy a hacer“, dijo.

“Cuando una autoridad se plantea frente al país diciendo que te engrupió, literalmente, que te inventó, que levantó falso testimonio para ocultar otra enfermedad o para buscar un cierto grado de compasión para que votaran por él y de esta manera ganar votos y obtener un puesto, ¿de qué estamos hablando?“, cerró.