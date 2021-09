“Lo tomé como algo personal”: Periodista argentina recibió mensaje de Benjamín Vicuña tras destapar supuesta infidelidad

Una nueva polémica surgió tras el quiebre entre Benjamín Vicuña y China Suárez, luego que la periodista argentina Estefanía Berardi asegurara que el actor trató de intimidarla con un mensaje solicitando que “no divulgue información falsa o expresiones peyorativas” relacionadas con su vida familiar.

Recordemos que luego que se confirmara la separación de la pareja, la transandina planteó que China Suárez había decidido terminar la relación tras descubrir una supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña con una camarera de Córdoba.

En el programa Mañanísima, Estefanía Berardi se refirió a la situación, indicando: “Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’. El texto era un Word medio trucho que decía el nombre carta documento”.

“Antes de responderle a Benjamín le envié el texto a mi abogado, Martín Leguizamón. Me llamó y me dijo que eso no era una carta documento, que era un mamarracho, y que era más una amenaza. Mi abogado me dijo ‘si te quiere mandar una carta documento, que te la mande y se la contestamos'”, agregó.

Estefanía Berardi reveló que recibió un mensaje de Benjamín Vicuña tras destapar supuesta infidelidad – Ciudad Magazine

“Lo tomé más como algo personal, como un pedido de parte de él que no quiere que toque más el tema que estoy tocando. Me parece bárbaro. Pero con un llamado ya estaba súper bien, porque yo tengo códigos, siempre apuesto a la familia, ojalá que pueda estar bien con su mujer”, precisó Estefanía Berardi, indicando que “este trabajo es así, y si yo tengo una información la tengo que dar“.

Finalmente, explicó que contestó el mensaje y le indicó que no tocaría más el tema debido a su petición. “Le respondí y le puse que tengo códigos y que no voy a tocar más el tema porque él me lo pide y así va a ser de mi parte porque tengo palabra”, dijo.

“Es como que te paran. Te avisan. Hasta acá llegaste“, comentó otra de las panelistas del programa.