Fernanda Hansen tras aprobación de Ley Dominga: “No quepo en tanta gratitud”

El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó y despachó la Ley Dominga, que consagra el deber de realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo en caso de muerte gestacional o perinatal. Fernanda Hansen se refirió al tema mediante una publicación en redes sociales, en la que repasó su experiencia tras haber sufrido tres pérdidas.

La ley incluye a madres, padres, personas gestantes y personas significativas. El Ministerio de Salud tendrá un plazo de seis meses para dictar los mecanismos que deberán emplear los establecimientos de salud con el fin de resguardar este derecho.

Fernanda Hansen reaccionó a la aprobación de la ley

Tras la decisión de la Cámara de Diputados, la periodista Fernanda Hansen se refirió al tema mediante una publicación en redes sociales, en la que aseguró sentirse “en profundo estado de gratitud e inmensidad”.

“Después de la tormenta viene la calma, siempre sale el sol, se puede un mundo mejor”, agregó, indicando que ser una persona ‘conocida’ le ha planteado varios desafíos, “quizás el más grande, es exponer mi vida, mis dolores. Y ha sido una decisión consciente que hoy trajo resultados: @ley_dominga_chile“.

La periodista profundizó en su experiencia

“¿Tienes una hija no más? Me han preguntado. Y yo, no sabiendo cómo responder, buscaba maneras de explicar, que sí, pero no. Porque tengo a una hija conmigo, pero he tenido 4 test de embarazos positivos. 4 veces emoción, ilusión, cambios en mi cuerpo y en mi alma. Hoy, ya no temo ni me enredo al decirlo”, dijo.

“He vivido la pérdida gestacional en distintas etapas del embarazo, 3 veces. Tengo una hija en la Tierra y 3 hermosos ángeles que me dieron la fuerza y la determinación para regalar mi vida, si ésta puede generar cambios o puede ser útil para algún corazón. Y todo, gracias a una hermosa y poderosa mujer, que en febrero de este año, me llamaba para buscar ayuda para visibilizar esta realidad mía, y de tantas mujeres (@aracelly.brito.m), gestora de la ley”, señaló, destacando el trabajo que realizó junto a Aracelly Brito, en quien se inspiró el nombre de la ley.

“Con ella y con todas las mujeres de ésta que hoy es ley, tuve la oportunidad de transitar mi dolor y resignificarlo. No quepo en tanta gratitud. Quiero aprovechar en esta reflexión, también agradecer a la senadora que escuchó y movilizó al Congreso: @marcelasabat. También a todos los famosos que dieron su apoyo a esta iniciativa cuando aún no era tan visible. A los medios de comunicación que nos dieron espacio para dar a conocer la importancia de esta ley. A mi familia que generosamente también, me permitieron contar nuestra intimidad por un bien mayor y todos esos ángeles que trabajaron desde la magia… por ti, por mi, por todos…”, cerró.