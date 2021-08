Celebridades que se arrepintieron de usar bótox y contaron su experiencia

El bótox se ha convertido en un aliado para las celebridades que buscan a toda costa evitar el envejecimiento.

Hay quienes aceptan con orgullo que han apostado por este tratamiento estético para prevenir y camuflar las líneas de expresión en el rostro.

Sin embargo, no ha todas les ha funcionado la experiencia y se han arrepentido de haberlo aplicado.

Aunque el envejecimiento llegará tarde o temprano con tratamientos o sin tratamientos, estos famosos han buscado distintas maneras de mantener la belleza.

A sus 46 años sigue siendo una de las mujeres más hermosas de la industria cinematográfica. Aunque ha recibido algunas críticas por su aspecto y decidió aclarar que se aplicó bótox

“Nunca me he sometido a cirugía, pero sí probé el bótox, por desgracia. Lo dejé y ahora, finalmente, puedo mover mi cara de nuevo”, confesó.

La recordada Rachel Green de Friends admitió a la revista francesa ELLE que le dio la oportunidad al bótox pero no volvería a usarlo.

“Sentía como si tuviera un peso en mi cabeza. El bótox acaba con la calidez en cualquier cara. Ves a algunas mujeres y sabes que son mayores, pero no sabrías decir qué edad tienen. Eso es lo que me detuvo”, dijo.

La matriarca de las Kardashians ha contado que si lo ha aplicado en su rostro, y a diferencia de otras famosas asegura que al usarlo de manera correcta ofrece buenos resultados.

La actriz detalló a la revista Vanity Fair que su obsesión por eliminar las arrugas la llevó a perder la expresión en su rostro.

“Intenté seguirle el ritmo al paso del tiempo, pero de una manera que fuera solo de mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y me dije: ‘Cielos, no parezco yo'”, contó.