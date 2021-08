Paulina Anda, una mujer que nos demuestra que los límites no existen cuando hay grandes sueños por cumplir

Conversamos con la Shoes Designer, Paulina Anda, una mujer que en medio de las dificultades nos demuestra que los sueños son para cumplirlos, no existen límites.

Fue una de las personas creativas invitadas por la Fundación de Mujeres Avon a participar en el desfile inaugural del evento de moda más grande de Latinoamérica: Colombiamoda.

Después de vivir momentos difíciles con su familia por su divorcio, Paulina decidió reinventarse y convertir uno de sus más grandes sueños en realidad hace 13 años, en 2019 creó Makiatto, una marca de moda que utilizó para promover sus diseños.

Hace cuatro años, comenzó a usar series de zapatos personalizados para desarrollar trabajos que sean inclusivos y puedan usar estilos que se adapten a sus necesidades.

“Como mujer también me preguntaba por qué tenemos que usar un zapato incómodo, que no nos deje caminar después de dos horas de uso, quería crear zapatos cómodos y lindos a la vez, que te acompañen en el día a día. Mi objetivo como marca es que lo último que te saques sean tus zapatos, para que cada mujer que los use sienta nuestra filosofía de marca”, expresa.