Nuevo año, nueva malla curricular: Estas son las materias que se impartirán en Ecuador

¡Atención mamás y papás! Este nuevo año en Ecuador habrá importantes cambios a nivel educativo, entre ellos las nuevas asignaturas que serán impartidas desde inicial hasta bachillerato. ¡Conoce los detalles!

En esta odisea educativa, los estudiantes, desde los más pequeños hasta los adolescentes, se sumergirán en asignaturas que van más allá de las aulas convencionales.

Con asignaturas transversales como Educación Financiera e Informática, se fomenta la curiosidad y se cultivan habilidades prácticas para la vida. Pero eso no es todo, las materias flexibles como Desarrollo Sostenible y Escritura Académica invitan a una exploración más profunda y creativa. Además, hay otra materias consideradas optativas alineadas a los diversos contextos como Conciencia Marítima.

¡Ahora sabrán administrar la mesada!

Sin embargo, una de las materias sobre las que padres, estudiantes y docentes tienen mayor expectativa es Educación Financiera, pues proporciona habilidades prácticas y conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras informadas a lo largo de la vida. Esto incluye entender conceptos como presupuestos, ahorro, inversión y gestión del crédito.

Además, promueve la responsabilidad financiera, capacitando a los estudiantes para manejar sus recursos de manera eficiente y planificar para el futuro. ¡El sueño de todo padre y madre!

Educación financiera Foto: freepik

¿Habrá más oportunidades?

Pues no, ya que se eliminan definitivamente los exámenes remediales y de gracia. Así es, los estudiantes que no hayan pasado el primer supletorio no tendrán segundas ni terceras oportunidades.

Recuerda que ofrecer múltiples oportunidades para pasar un examen puede desventajas para el estudiante, ya que llega a depender simplemente de la repetición sin comprender los conceptos. El objetivo es promover la comprensión profunda del material.

“Para que sean realmente efectivas (las materias) es importante que se vinculen a los intereses de los estudiantes”

Según el docente Adrián Saigua, estas materias deben estar sintonizadas con los intereses de los estudiantes, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia que va más allá de las páginas de un libro. Cuando los temas se relacionan con sus experiencias y pasiones, los estudiantes encuentran relevancia y sentido en lo que están aprendiendo, fortaleciendo su aprendizaje a largo plazo.

Finalmente, Adrián menciona que es de gran importancia que el docente investigue sobre cada una de las materias, esto asegura una implementación adecuada con metodologías activas que permitan que los estudiantes no solo aprendan lo teórico sino que lleven a la práctica los nuevos conocimientos. “Nosotros tenemos la educación de seguir educándonos, ello implica el apoyo en nuevas tecnologías,” comentó.

