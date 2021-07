Sexismo y sexualización, los grandes problemas que enfrentan las mujeres en el deporte

Las mujeres en la historia han luchado incansablemente por los derechos y la igualdad de género, por dejar de ser consideradas inferiores. En el mundo del deporte, las atletas no han escatimado para demostrar de lo que son capaces y han alzado la voz en contra de quienes sólo que son un cuerpo o una cara bonita.

Durante años, los medios de comunicación se han encargado de resaltar el físico de las atletas pero no en un sentido de admiración ante la dedicación que le ponen a su cuerpo sino porque son las tomas “que venden”.

Recientemente en Twitter se dio a conocer un hilo de un usuario que recopiló imágenes que resaltan ciertas partes del cuerpo de las atletas mientras están haciendo sus calentamientos o en acción durante la competencia. El problema está en que todo eso no tiene un carácter sexual pero terceros terminan por darle ese sentido.

Las mismas atletas, cansadas de ser sexualizadas, han iniciado sus propios movimientos

Las jugadoras decidieron usar pantalones cortos elásticos hasta los muslos en lugar de los calzoncillos reglamentarios como forma de protesta. El equipo terminó siendo multado con un total de 1.500 euros (1.700 dólares) por “ropa inadecuada”, según un comunicado de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Europea de Balonmano.

Las gimnastas alemanas también estarán protestando al portar uniformes olímpicos diseñados para combatir la sexualización y promover la confianza.

El equipo, que antes usaba leotardos, ahora estará ataviado con monos que cubren sus piernas y muslos.

Otras mujeres han sido criticadas por ropa considerada reveladora o indecente, a pesar de que sus pantalones cortos cumplían con las regulaciones.

Olivia Breen, atleta paralímpica inglesa dijo sentirse “decepcionada” cuando una funcionaria del Campeonato de Inglaterra expresó que sus pantalones cortos eran “demasiado cortos e inapropiados”.

“Ella me dijo que debería considerar usar pantalones cortos porque mis calzoncillos eran demasiado reveladores”, dijo Breen al portal FRANCE 24. “Me sorprendió tanto y me quedé atónito que le pregunté si estaba bromeando. Ella dijo que no e insistió en que debería comprar un par de pantalones cortos “.

Medidas en contra de las tomas que cosifican a las atletas

También se hizo un llamado a las televisoras por parte del jefe de transmisión de los Juegos de Tokio para evitar las imágenes excesivamente sexualizadas de atletas femeninas.

“Atractivo deportivo, no atractivo sexual” es un mantra que los funcionarios olímpicos impulsan en un esfuerzo por alcanzar la equidad de género en el campo de juego y en la pantalla. “No verá en nuestra cobertura algunas cosas que hemos estado viendo en el pasado, con detalles y primeros planos de partes del cuerpo”, dijo el director ejecutivo de Olympic Broadcasting Services, Yiannis Exarchos.

El sexismo sigue siendo otro de los problemas que enfrentan las mujeres que buscan un lugar en el deporte

En medio de una lucha sin precedentes por empoderar a las mujeres,, las atletas se han convertido en un ejemplo de esfuerzo, autosuficiencia y resiliencia.

Según los informes oficiales, estos Juegos Olímpicos cuentan con el 49 por ciento participantes femeninas, lo que los convierte en la justa con mayor equilibrio de género de la historia.

Los 206 Comités Olímpicos Nacionales también tienen al menos un representante femenino y un atleta masculino. Esto marca un hito para el equilibrio de género en el deporte.

Más de este tema

Atletas exhiben falta de condiciones para cuidar de sus hijos durante los Juegos Olímpicos

Atletas nos recuerdan que el apoyo entre mujeres nos hace más fuertes

Atletas que han alzado la voz en contra de los uniformes diminutos e incómodos

Te recomendamos en video