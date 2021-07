Atletas que han alzado la voz en contra de los uniformes diminutos e incómodos

Para triunfar en el mundo del deporte, parece que a las atletas no les basta con ser buenas jugadoras. Por mucho tiempo se han discutido la falta de oportunidades y barreras a las que se han enfrentado para destacar y aunque la lucha sí ha dado ciertos resultados, aún queda mucho camino por recorrer.

Los Juegos Olímpicos de este año verán un número récord de mujeres compitiendo. Sin embargo las atletas, particularmente las de color, continúan enfrentándose a un mayor escrutinio público por su apariencia, desde sus peinados hasta el corte de sus uniformes. Esta presión social se ve agravada por las regulaciones formales del código de vestimenta.

Son las comisiones deportivas las que establecen las reglas respecto al tipo de uniformes que deben portar pero lejos de pensar en la comodidad y seguridad de las atletas, pareciera que se trata de hacerlas ver comercializables, una apariencia que atraiga y que venda.

Mientras que a los jugadores masculinos se les permite jugar con camisetas largas y pantalones cortos por encima de la rodilla, las mujeres deben usar tops cortos que muestren el abdomen. La parte inferior suele ser un bikini o calzoncillos diminutos“con un ajuste ceñido que deja los muslos y parte de la nalga al descubierto.

Esto es común en competencias de balonmano de playa, voleibol de playa y atletismo. Lo que para algunos es “por comodidad” y “atractivo visual”, para las jugadoras es todo lo contrario: incomodidad y sexismo.

Atletas alzan la voz en contra de los uniformes diminutos

Hay competencias en las que se espera que las mujeres usen faldas, braguitas de bikini u otra ropa que pueda hacerlas sentir incómodas o sexualizadas.

Este año, varias atletas también han alzado la voz en contra del sexismo reflejado en las normas de vestimenta.

Recientemente el equipo femenino de balonmano de playa de Noruega fue multado por negarse a jugar en bikini durante un partido del torneo Euro 2021.

Las jugadoras decidieron usar pantalones cortos elásticos hasta los muslos en lugar de los calzoncillos reglamentarios como forma de protesta. El equipo terminó siendo multado con un total de 1.500 euros (1.700 dólares) por “ropa inadecuada”, según un comunicado de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Europea de Balonmano.

Mujeres piden un alto a la sexualización de sus cuerpos

Otras mujeres han sido criticadas por ropa considerada reveladora o indecente, a pesar de que sus pantalones cortos cumplían con las regulaciones.

Olivia Breen, atleta paralímpica inglesa dijo sentirse “decepcionada” cuando una funcionaria del Campeonato de Inglaterra expresó que sus pantalones cortos eran “demasiado cortos e inapropiados”.

“Ella me dijo que debería considerar usar pantalones cortos porque mis calzoncillos eran demasiado reveladores”, dijo Breen al portal FRANCE 24. “Me sorprendió tanto y me quedé atónito que le pregunté si estaba bromeando. Ella dijo que no e insistió en que debería comprar un par de pantalones cortos “.

Más muestras de sexismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Yoshiro Mori, exjefe del Comité Organizador Olímpico de Tokio, renunció en febrero después de que un medio local informara que se quejaba de que las mujeres miembros de la junta hablan demasiado.

Fue reemplazado por una mujer, Seiko Hashimoto, que ahora tiene la nada envidiable tarea de “arreglar” la situación, escribe Tripti Lahiri de Quartz.

