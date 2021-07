La verdad detrás de las camas “anti sexo” en Tokio 2020 de las que todos están hablando

Los juegos olímpicos de Tokyo 2020 están a la vuelta de la esquina y entre la incertidumbre por la pandemia y las estrictas condiciones para llevar el evento, usuarios de redes sociales estallaron ante un extraño detalle en la Villa Olímpica.

En Twitter comenzó a circular los japoneses habían instalado camas “anti sexo” en los dormitorios de los atletas para evitar que estos tuviesen encuentros sexuales y se contagiaran de Covid-19.

#Tokio2020 | Instalan camas anti sexo en la Villa Olímpica🚨



📌Buscan evitar situaciones que vayan más allá de lo deportivo

📌Son de cartón y solo soportan el peso de un atleta

📌Cualquier situación descontrolada daña el material

📌Una vez finalizados los JJ00 serán recicladas pic.twitter.com/YEJJfCFARC — Nexogol (@nexogol) July 14, 2021

Y es que parte de la información que está alimentando este rumor asegura que las camas están hechas de cartón, de modo que sólo soportan el peso de una persona y se destruyen con movimientos bruscos.

Por supuesto todo se trata de un malentendido ya que en realidad no es que esté prohibido que los atletas tengan sexo durante su estancia en la Villa Olímpica sino que la estructura de las camas tiene otro objetivo.

Las 18,000 camas que se han instalado tienen una función muy especial: reciclarse en cuanto terminen los Juegos.

Según informó The Associated Press, el cartón se reciclará en productos de papel y los colchones, que no están hechos de cartón, se reciclarán en productos de plástico.

Las cama son más fuertes de lo que todos imaginan ya que pueden soportar hasta 200 kilogramos y miden casi 6 pies y 11 pulgadas de largo, lo que las hace perfectas para todos los atletas, incluyendo a los más pesados y a los más altos. Cabe mencionar que también están pensadas para ser utilizadas durante los Juegos Paralímpicos.

Un evento sustentable por el bien de todos

Estas camas se alinean con el concepto de sostenibilidad de los Juegos de Tokio 2020 ya que los organizadores buscan “ser mejores, juntos, por el planeta y las personas”.

Para estos Juegos Olímpicos se establecieron cinco temas principales de sostenibilidad que fueron aplicados durante su organización y que seguirán durante toda la justa deportiva y posterior a ésta. Estos temas incluyeron el cambio climático y la gestión de recursos, según se lee en su sitio web. El objetivo es el desperdicio cero.

El sexo no es una prohibición pero la pandemia ha cambiado las reglas

Si bien no está claro si las camas tienen también el objetivo de evitar encuentros sexuales, la única advertencia para esta entrega es que los competidores eviten formas innecesarias de contacto. Aunque sí habrá repartición de condones gratis en Tokio 2020, se ha pedido que se los lleven a casa.

En cada entrega de los Juegos Olímpicos se han tomado medidas para cuidar y concientizar a los atletas a través de campañas y patrocinios de condones.

Los condones se entregaron por primera vez a los atletas en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 como respuesta al creciente número de casos de SIDA en ese momento, y desde entonces se ha convertido en una práctica habitual. La cantidad de preservativos que se distribuyen en cada juego aumentó drásticamente de decenas de miles. a cientos de miles.

Durante los Juegos Olímpicos de 2016 en Río, las marcas de condones se jactaron de la cantidad de preservativos que repartieron dentro de la aldea, las aplicaciones de citas publicaron estadísticas récord sobre el aumento de usuarios y los atletas se sinceraron como nunca sobre cómo son los encuentros sexuales en los dormitorios.

De acuerdo con los informes del gobierno brasileño, durante los Juegos Olímpicos de Rio, se repartieron 9 millones de condones gratis entre atletas y personal, además de que también se incluyeron condones femeninos. Esto claramente superó los 150.000 de condones entregados en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

